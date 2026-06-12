Friday, June 12, 2026

SHOOTER ARRESTED IN UPSON CO

 THE  SHOOTER  AT  A  LATE  NIGHT         INCIDENT  THIS  WEEK    IN  THE  PARKING  LOT  IN  FRONT  OF PLANET  FITNESS  HAS  BEEN  ARRESTED--ACCORDING  TO  CAPTAIN  BRIAN  HAMMOCK  OF  THE  THOMASTON  POLICE  DEPARTMENT.  THE  SHOOTER  IDENTIFIED  AS  18  YEAR  OLD  JACEY  POSEY  WHO  WAS  ARRESTED  BY  UPSON COUNTY  DEPUTIES  IN  THE COUNTY  THURSDAY  NIGHT .  THE  SPALDING  COUNTY     SWAT  TEAM  HAD  TO BE  DISPATCHED   TO  ASSIST  AT     220  WEEMS  ROAD  TO   TAKE   HIM   INTO  CUSTODY.  THE  VICTIM   IDENTIFIED  AS CADEN  WELLMAKER  OF  THOMASTON  WHO  LEFT  THE  SCENE    AFTER  BEING  SHOT   IN  THE  LEG  AND  TRANSPORTED HIMSELF  TO  THE  E.R.


POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAID  THE  SHOOTING  RESULTED     FROM    AN  ONGOING  DISPUTE  BETWEEN   AN  INDIVIDUAL  RIDING  A  BICYCLE  AND  SEVERAL  OCCUPANTS  IN  A  WHITE  VEHICLE.


IT  WAS  THE  2ND  SHOOTING  IN  A  WEEK IN  THE  CITY OF  THOMASTON.


Posted by WTGA AM & FM at 11:40 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)