SHOOTER ARRESTED IN UPSON CO

THE SHOOTER AT A LATE NIGHT INCIDENT THIS WEEK IN THE PARKING LOT IN FRONT OF PLANET FITNESS HAS BEEN ARRESTED--ACCORDING TO CAPTAIN BRIAN HAMMOCK OF THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT. THE SHOOTER IDENTIFIED AS 18 YEAR OLD JACEY POSEY WHO WAS ARRESTED BY UPSON COUNTY DEPUTIES IN THE COUNTY THURSDAY NIGHT . THE SPALDING COUNTY SWAT TEAM HAD TO BE DISPATCHED TO ASSIST AT 220 WEEMS ROAD TO TAKE HIM INTO CUSTODY. THE VICTIM IDENTIFIED AS CADEN WELLMAKER OF THOMASTON WHO LEFT THE SCENE AFTER BEING SHOT IN THE LEG AND TRANSPORTED HIMSELF TO THE E.R.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID THE SHOOTING RESULTED FROM AN ONGOING DISPUTE BETWEEN AN INDIVIDUAL RIDING A BICYCLE AND SEVERAL OCCUPANTS IN A WHITE VEHICLE.
IT WAS THE 2ND SHOOTING IN A WEEK IN THE CITY OF THOMASTON.
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