Friday, June 5, 2026

UPSON CO LOG TRUCK WRECK

UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTS  AN  EASTBOUND  LOG  TRUCK  FLIPPED  OVER    AT  74  WEST  NEAR   PICKARD  ROAD , LOST ITS LOGS  AND  CAUGHT  FIRE  AROUND  2PM  FRIDAY.  THE  DRIVER  SUSTAINED  ONLY  MINOR INJURIES , BUT   TRAFFIC  WAS  BLOCKED  IN  BOTH  DIRECTIONS.  THE  DRIVER  SAID   HIS  LOAD  SHIFTED  IN  A  CURVE      AND  HE  LOST  CONTROL.  COUNTY  VOLUNTEER  FIRE  DEPARTMENTS  PUT  THE  FIRE  OUT   AND    GA.  DOT  WAS  ON  THE  SCENE  SUPERVISING  THE  LOG   CLEAN-UP   AND  MAKING  SURE  THE  ROADWAY  WAS  NOT  DAMAGED.


SHERIFF KILGORE  TURNED  THE  ACCIDENT  INVESTIGATION  OVER  TO  POST   26  GSP.


Posted by WTGA AM & FM at 3:05 PM

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