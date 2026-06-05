UPSON CO LOG TRUCK WRECK

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTS AN EASTBOUND LOG TRUCK FLIPPED OVER AT 74 WEST NEAR PICKARD ROAD , LOST ITS LOGS AND CAUGHT FIRE AROUND 2PM FRIDAY. THE DRIVER SUSTAINED ONLY MINOR INJURIES , BUT TRAFFIC WAS BLOCKED IN BOTH DIRECTIONS. THE DRIVER SAID HIS LOAD SHIFTED IN A CURVE AND HE LOST CONTROL. COUNTY VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS PUT THE FIRE OUT AND GA. DOT WAS ON THE SCENE SUPERVISING THE LOG CLEAN-UP AND MAKING SURE THE ROADWAY WAS NOT DAMAGED.
SHERIFF KILGORE TURNED THE ACCIDENT INVESTIGATION OVER TO POST 26 GSP.
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