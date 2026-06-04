TOBBIE ALBRITTON OWNER OF THE LABRADOODLE SPEAKS TO 101 NEWS

THE PIKE COUNTY OWNER OF THE LABRADOODLE NAMED CASH NOT PEANUT, TOBBIE ALBRITTON, SPOKE WITH 101 NEWS THURSDAY AND EXPLAINED HE BROUGHT CASH TO HIS MOM'S ON FRANKLINDALE ROAD IN UPSON COUNTY SO HE COULD GET IT ADOPTED. HE TOLD US HE KNEW CASH WOULD FIND A GOOD HOME IN UPSON COUNTY, BUT THE PUP HAD BECOME UNRULY AND HE COULD NOT KEEP IT. THEY TURNED THE DOG INTO THE UPSON ANIMAL SHELTER MAY 26TH AND IT WAS ADOPTED. HE TOLD US HE REGRETS ANY DISHONESTY AND IF THERE ARE ANY REPERCUSSIONS HE WILL FACE THEM.
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