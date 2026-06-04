Thursday, June 4, 2026

TOBBIE ALBRITTON OWNER OF THE LABRADOODLE SPEAKS TO 101 NEWS

 THE  PIKE  COUNTY  OWNER  OF  THE  LABRADOODLE  NAMED  CASH  NOT  PEANUT,  TOBBIE  ALBRITTON,  SPOKE  WITH   101  NEWS  THURSDAY  AND  EXPLAINED  HE  BROUGHT   CASH  TO  HIS  MOM'S ON  FRANKLINDALE  ROAD  IN  UPSON  COUNTY  SO  HE  COULD  GET IT  ADOPTED.  HE  TOLD  US  HE  KNEW   CASH  WOULD  FIND  A  GOOD  HOME  IN  UPSON  COUNTY,  BUT  THE  PUP  HAD  BECOME UNRULY  AND  HE  COULD  NOT  KEEP  IT. THEY TURNED  THE  DOG  INTO  THE  UPSON  ANIMAL  SHELTER  MAY 26TH  AND  IT  WAS  ADOPTED.  HE  TOLD  US  HE  REGRETS  ANY  DISHONESTY  AND IF  THERE  ARE  ANY  REPERCUSSIONS  HE  WILL  FACE  THEM. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:58 PM

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