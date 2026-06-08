UPDATE ON THURSDAY SHOOTING IN THOMASTON

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS HIS INVESTIGATORS GAVE A ROUND THE CLOCK PROBE OF A SHOOTING DURING THE WEEKEND--THAT HAPPENED THURSDAY NIGHT IN THE 400 BLOCK OF NORTH MAIN STREET. ACCORDING TO A POLICE REPORT THE VICTIM, ZION ALSOBROOKS WAS WOUNDED IN THE FOREARM AND THIGH AND TRANSPORTED TO THE E.R. AT LAST REPORT ALSOBROOKS WAS IN STABLE CONDITION. POLICE SAID THE WEAPON USED IN THE SHOOTING WAS A MODIFIED AR-15 REPORTED STOLEN MAY 19TH.
THE VICTIM SAID HE DID NOT KNOW THE SHOOTER BUT THE OWNER OF THE RIFLE SAID THE SHOOTER TRIED TO SHOOT HIM.
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