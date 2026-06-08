Monday, June 8, 2026

UPDATE ON THURSDAY SHOOTING IN THOMASTON

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAYS  HIS  INVESTIGATORS  GAVE A  ROUND  THE  CLOCK  PROBE  OF  A  SHOOTING   DURING  THE  WEEKEND--THAT HAPPENED   THURSDAY  NIGHT   IN  THE   400  BLOCK  OF  NORTH  MAIN  STREET.  ACCORDING  TO  A  POLICE  REPORT  THE  VICTIM, ZION  ALSOBROOKS  WAS  WOUNDED  IN  THE  FOREARM  AND  THIGH  AND  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  AT  LAST  REPORT  ALSOBROOKS  WAS  IN  STABLE CONDITION.  POLICE  SAID  THE  WEAPON  USED  IN  THE  SHOOTING  WAS  A  MODIFIED AR-15  REPORTED  STOLEN MAY  19TH. 


THE  VICTIM  SAID  HE  DID  NOT KNOW  THE  SHOOTER  BUT   THE  OWNER OF  THE  RIFLE  SAID  THE  SHOOTER  TRIED  TO SHOOT    HIM.

Posted by WTGA AM & FM at 10:46 AM

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