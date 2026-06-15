THOMASTON ZONING COMMISSION TO FOLLOW CITY COUNCIL DECISION

THE THOMASTON ZONING COMMISSION PASSED A MOTION MONDAY TO RECOMMEND THE DECISION OF THE THOMASTON CITY COUNCIL REGARDING REVOKING A SPECIAL USE PERMIT FOR A TOBACCO AND VAPE STORE AT 1091 19 NORTH. THE STORE IS CHARGED WITH SELLING THC-TYPE PRODUCTS TO AN UNDERCOVER THOMASTON POLICE OFFICER, A MINOR, IN VIOLATION OF THEIR PERMITS AND ZONING CONDITIONS. ACTION BY THE CITY COUNCIL AT TUESDAY'S MEETING COULD CLOSE THE BUSINESS.
THE ZONINIG COMMISSION INDICATED THEY NEEDED MORE INFORMATION ABOUT THE MATTER BEFORE STIPULATING ANY ENFORCEMENT ACTION.
A SPOKESMAN FOR THE STORE ADDRESSED THE ZONING COMMISSION AND STATED ITS THE FIRST TIME ITS BEEN IN TROUBLE WITH THE LAW.
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