Monday, June 15, 2026

THOMASTON ZONING COMMISSION TO FOLLOW CITY COUNCIL DECISION

 


  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION PASSED  A   MOTION  MONDAY      TO  RECOMMEND  THE    DECISION  OF  THE   THOMASTON  CITY  COUNCIL  REGARDING  REVOKING  A  SPECIAL  USE  PERMIT  FOR  A  TOBACCO  AND  VAPE  STORE  AT 1091  19  NORTH.  THE  STORE    IS    CHARGED  WITH  SELLING  THC-TYPE  PRODUCTS  TO  AN  UNDERCOVER   THOMASTON    POLICE  OFFICER,  A  MINOR,   IN VIOLATION  OF  THEIR  PERMITS  AND   ZONING   CONDITIONS.  ACTION  BY  THE  CITY  COUNCIL  AT  TUESDAY'S  MEETING  COULD  CLOSE  THE  BUSINESS.

  

  THE  ZONINIG  COMMISSION  INDICATED  THEY  NEEDED   MORE  INFORMATION  ABOUT  THE  MATTER  BEFORE  STIPULATING  ANY  ENFORCEMENT  ACTION.

  

  A  SPOKESMAN  FOR  THE  STORE  ADDRESSED  THE  ZONING  COMMISSION AND  STATED  ITS  THE  FIRST   TIME  ITS  BEEN  IN  TROUBLE  WITH  THE  LAW.

Posted by WTGA AM & FM at 1:58 PM

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