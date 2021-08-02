Monday, August 2, 2021

WARRANT ISSUED IN BARNESVILLE SHOOTING

 BARNESVILLE  POLICE  INVESTIGATOR  AL  MOLTRUM  SAYS  A  WARRANT  HAS  BEEN  ISSUED  FOR   A   SUSPECT  IN  THE  SHOOTING  BEHIND   SAMMY'S  CONVIENCE  STORE    NEAR  MILL  AND  RAILROAD  STREETS   JULY  21ST.  THE  SUSPECTED  SHOOTER  IDENTIFIED  AS   CEDDRICK  TURPIN  IS  STILL  AT  LARGE  BUT  FACES  NUMEROUS  CRIMINAL WARRANTS  INCLUDING  ARMED  ROBBERY  AND  TWO  COUNTS  OF  AGGREVATED  ASSAULT  FOR  WOUNDING  A  BY-STANDER  IN  THE  SHOULDER.  TURPIN  IS  ALSO   WANTED    BY  CAMILLA ,GA  POLICE  FOR  ARMED  ROBBERY FOR  STEALING  A  DODGE  CHARGER.   B.P.D.  SAYS  THERE  ARE  TWO  OTHER  PERSONS  OF  INTEREST  IN  THE  CASE  AS  THE  INVESTIGATION   CONTINUES.


DETECTIVE  MOLTRUM  SAYS  THE  SUSPECTS  WERE  SELLING  CELL  PHONES  OUT  OF     THE    STOLEN   CHARGER  WHEN  THE  SHOOTING  HAPPENED  AND  THEY  FLED  TO  THOMASTON,  ENCOUNTERED    THOMASTON  POLICE  AND  FLED  OUT   36  WEST   AND  WRECKED  IN  TALBOT  COUNTY--AND  ESCAPED  INTO  SOME  WOODS.  THERE  ARE  INDICATIONS  THE  WANTED  SUBJECTS   ARE  FROM  COLUMBUS.

Posted by WTGA AM & FM at 12:13 PM

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