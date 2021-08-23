MURDER CHARGES IN THOMASTON

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS THERE WAS AN APPARENT HOMICIDE SUNDAY NIGHT DURING A FIGHT BETWEEN TWO SUBJECTS AT HANDY MART CONVIENCE STORE ON EAST WALKER STREET.
THE VICTIM IDENTIFIED AS MARLON SMITH WHO WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE E.R. THE SUSPECTED SHOOTER CHAUNCEY RENARD POWELL OF WORTHY DRIVE FLED THE SCENE AND TWO HOURS LATER WAS PULLED OVER BY PIKE COUNTY DEPUTIES AND TAKEN INTO CUSTODY. POWELL IS BEING HELD IN THE UPSON COUNTY JAIL WITHOUT BOND ON MURDER CHARGES. CHIEF RICHARDSON SAID POWELL WAS NOT INTERVIEWED WHEN HE WAS ARRESTED BECAUSE HE WAS INTOXICATED. THE INVESTIGATION IS ACTIVE--THE CHIEF TOLD US.
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