NO COMMENT FROM COUNTY ATTORNEY ON TAX COM LAW SUIT

HEATH ENGLISH OF THE ENGLISH LAW GROUP, ATTORNEYS FOR THE COUNTY OF UPSON TOLD 101 NEWS THE FIRM PLANS TO FILE AN ANSWER WITHIN 30 DAYS TO A LAW SUIT FILED BY UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN AGAINST COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN, THE OFFICE OF TAX ASSESSORS, AND THE COUNTY OF UPSON.
ATTORNEY ENGLISH TOLD US HE COULD NOT COMMENT ON ANY LITIGATION--BUT THE FIRM IS WORKING TO DETERMINE ANY CONFLICTS -- TO CLARIFY WHICH DEFENDANTS THEY CAN REPRESENT IN THE COMPLAINT FILED IN UPSON SUPERIOR COURT.
HE SPECULATED A HEARING COULD BE HELD IN THE NEXT 6 MONTHS.
TAX COMMISSIONER CHASTAIN FILED THE SUIT ALLEGING CHAIRMAN ALLEN DEMANDED THAT THE CHIEF APPRASER OF THE TAX ASSESSORS OFFICE UN-SUPPRESS HIS PERSONAL INFORMATION ON ITS WEBSITE AND MAKE IT PUBLIC --SOMETHING HE SAID IS PROTECTED BY LAW--AFTER HE RECEIVED A PERSONAL THREAT FROM A TAX PAYER IN HIS OFFICE IN 2017.
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