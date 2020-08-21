CITY OF THOMASTON ETHICS COMMITTEE WILL MEET AGAIN TUES.

THE CITY OF THOMASTON ETHICS COMMITTEE MET FOR JUST A FEW MINUTES THURSDAY BEFORE ADJOURNING AND SETTING ANOTHER MEETING FOR TUESDAY AT 4:30 PM. THE PANEL ASKED FOR MORE TIME TO REVIEW THE ETHICS ORDINANCE AND THE ETHICS COMPLAINT AGAINST MAYOR PRO TEM DOUG HEAD RELATED TO HIS POSITION TO REMOVE THE R.E.LEE LETTERING AND ARTIFACTS FROM THE GOVERNMENT COMPLEX BUILDING.
RONALD VAN HOUTEN WAS ELECTED CHAIRMAN OF THE COMMITTEE, CITY CLERK GAIL HAMMOCK SECRETARY, AND CITY COUNCIL ATTORNEY DEANN WHEELER APPOINTED LEGAL COUNSEL.
FORMER CITY COUNCIL MEMBER BOB COCHRAN AND G-DOT EMPLOYEE CONSTANCE FLINT ARE THE OTHER TWO MEMBERS OF THE ETHICS COMMITTEE--THAT APPARENTLY WAS MEETING FOR THE FIRST TIME EVER.
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