GRIFFIN COMMISSIONERS DENY CONTROVERSIAL REZONING

TUESDAY'S VIRTUAL MEETING OF THE CITY OF GRIFFIN BOARD OF COMMISSIONERS WAS MARRED BY AUDIO PROBLEMS--BUT THE BOARD VOTED 4-3 TO DENY A CONTROVERSIAL ZONING ISSUE AT HILL AND MILNER INVOLVING THE VACANT HISTORIC CAMELIA HOUSE.
OVER 40 CITIZENS ATTENDED WITH A PETITION OF OVER 600 SIGNATURES OPPOSED TO PLANS BY DEVELOPER LANCE TOLAND JR. TO REMOVE THE OLD MANSION AND BUILD 15 HOMES ON THE 4 ACRE TRACT.
VOTING TO DENY --MAYOR DOUG HOLBERG,AND COMMISSIONERS MURRAY, TINSLEY AND BROCK--WITH THE AUDIENCE ERUPTING IN APPLAUSE.
CURRENT ZONING ALLOWS 8 HOMES ON HALF ACRE LOTS BUT TOLAND WANTED QUARTER ACRE LOTS. 15 HOMES FROM 1800 TO 2200 SQUARE FEET--IN A PRICE RANGE OF $350,000.
30 E-MAILS OPPOSED TO THE REZONING WERE READ DURING THE MEETING.
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