UPSON SO-FATHER/SON ARRESTED FOR METH POSSESSION

UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT SERVED A SEARCH WARRANT ON GARNER STREET AND ARRESTED A FATHER AND SON FOR POSSESSION METH.
55 YEAR OLD MORGAN SHAWN KEY AND HIS SON JEREMIAH KEY WERE BOOKED INTO THE UPSON COUNTY JAIL.
DEPUTIES FOUND MORGAN SHAWN KEY IN AN RV CAMPER WITH A SMALL CHILD ON HIS LAP. SUSPECTED METH WAS FOUND IN HIS POCKET AND TWO GLASS SMOKING PIPES AND A SET OF DIGITIAL SCALES WERE FOUND IN THE CAMPER.
THE S.O. CONTACTED DEFACS ABOUT CUSTODY OF THE CHILD.
No comments:
Post a Comment