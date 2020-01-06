PASTOR MATT BLACKMON OF SHILOH BAPTIST CHURCH PASSED AWAY SUNDAY

PASTOR MATT BLACKMON , OF SHILOH BAPTIST CHURCH DIED SUNDAY EVENING AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER.
PASTOR BLACKMON , AGE 44 WAS A FAMILIAR VOICE ON WTGA DURING THE HOLIDAYS, SERVING AS CHAIR OF THE UPSON COUNTY EMPTY STOCKING FUND,.
FUNERAL SERVICES WILL BE HELD THURSDAY AT 2PM AT NORTHRIDGE CHURCH. VISITATION WILL BE WEDNESDAY 6 TO 8PM AT COGGINS FUNERAL HOME AND THURSDAY 1-2 PM AT NORTHRIDGE CHURCH.
PASTOR BLACKMON IS SURVIVED BY HIS WIFE , HEATHER, THOMASTON MAIN STREET COORDINATOR, AND FOUR CHILDREN.
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