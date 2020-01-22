Wednesday, January 22, 2020

88 PIGS REMOVED FROM WILLIS ROAD

THE  UPSON  COUNTY  SHERIFF'S  OFFICE  INVESTIGATED  AN  ANIMAL  CRUELTY  CASE  AT  3110 WILLIS  ROAD  AND  88  POT BELLIED PIGS  WERE  REMOVED  TO  OUTSIDES  FARM  AND  SANCTUARY  BY KATEY  ELLIOTT OF  GRIFFIN--SO  THEY  COULD  GET  MEDICAL  ATTENTION.

THE  REPORT  SAID  THE  PIGS  WERE CONFINED  AND  LIVING  IN  DEPLORABLE   CONDITION.  2  PIGLETTES HAD  DIED  AND  4   OTHERS  WERE FOUND  DEAD.

HOMEOWNER  ROBERT  MARTIN  TOLD  DEPUTIES  THE  PREVIOUS  RESIDENT  HAD  TWO  PIGS  WHEN  SHE  WAS   FORCED    TO  MOVE AND  THINGS JUST  GOT OUT OF  CONTROL.
Posted by WTGA AM & FM at 12:35 PM

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