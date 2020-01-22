88 PIGS REMOVED FROM WILLIS ROAD

THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE INVESTIGATED AN ANIMAL CRUELTY CASE AT 3110 WILLIS ROAD AND 88 POT BELLIED PIGS WERE REMOVED TO OUTSIDES FARM AND SANCTUARY BY KATEY ELLIOTT OF GRIFFIN--SO THEY COULD GET MEDICAL ATTENTION.
THE REPORT SAID THE PIGS WERE CONFINED AND LIVING IN DEPLORABLE CONDITION. 2 PIGLETTES HAD DIED AND 4 OTHERS WERE FOUND DEAD.
HOMEOWNER ROBERT MARTIN TOLD DEPUTIES THE PREVIOUS RESIDENT HAD TWO PIGS WHEN SHE WAS FORCED TO MOVE AND THINGS JUST GOT OUT OF CONTROL.
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