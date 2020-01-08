GAIL HAMMOCK APPOINTED CITY CLERK

THE THOMASTON CITY COUNCIL APPOINTED A CITY CLERK AT TUESDAY'S MEETING. GAIL HAMMOCK HAD BEEN SERVING AS ASSISTANT CITY CLERK SINCE 2017 AND IS NOW OFFICIALLY CITY CLERK. AFTER EXECUTIVE SESSION COUNCIL VOTED HER A 5% PAY RAISE.
JOEL BENTLEY REAPPOINTED CITY ATTORNEY , DRIVER AND ADAMS REAPPOINTED AUDITORS FOR 2020, FREDDIE DANIEL REAPPOINTED TO THE AIRPORT AUTHORITY AND CONSTANCE FLYNT NAMED TO THE ETHICS COMMITTEE.
APPOINTMENT OF THE CITY PROSECUTOR AND MUNICIPAL COURT JUDGE WERE ON THE AGENDA, BUT ATTORNEY BENTLEY SAID HE'S RESEARCHING THOSE POSTS, THEY MIGHT SERVE AT THE PLEASURE OF THE COUNCIL AND NOT REQUIRE ANNUAL APPOINTMENT. ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY MARK IRVIN IS CURRENTLY CITY PROSECUTOR AND DAVID FLOWER IS CITY JUDGE.
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