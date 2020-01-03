Thursday, January 16, 2020

3 INJURED IN THURSDAY WRECK IN NORTH UPSON

ACCORDING  TO  POST  26  GA.  STATE PATROL IN THOMASTON  THREE  PERSONS  WERE  INJURED IN  A   TWO    VEHICLE  ACCIDENT  AT  19 NORTH  AND JIMMERSON  ROAD  EARLY  THIS  (THURSDAY)  MORNING.

THE  FIRST VEHICLE  DRIVER--STEVEN  THOMAS MOORE  OF R.  STREET   AGE  41   WAS  TRANSPORTED  TO  MACON MEDICAL  CENTER  BY   EMS   AFTER  HE  WAS   REPORTEDLY   FREED   FROM  THE  WRECKAGE   BY  NORTHSIDE  FIRE  DEPARTMENT  PERSONNEL.

THE   OTHER  DRIVER TYREK MCDOWELL OF  GRIFFIN   AGE  19    AND  A  PASSENGER  50  YEAR OLD MICHAEL BECKMAN   OF  FORSYTH  WERE  TRANSPORTED  TO  URMC  BY  EMS.

IN  HIS  ACCIDENT  REPORT  TROOPER  OLIVER  SAID  MOORE WAS TRAVELING  NORTH  ON   19  AND MCDOWELL'S  DODGE CARAVAN WAS  SOUTH  BOUND-- MOORE MADE AN IMPROPER  LANE  CHANGE  AND HIT THE  FRONT  OF  THE  VAN.

THE  WRECK  BLOCKED  BOTH  NORTHBOUND LANES  AND  ONE  SOUTHBOUND  LANE.

Posted by WTGA AM & FM at 11:25 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)