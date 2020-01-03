3 INJURED IN THURSDAY WRECK IN NORTH UPSON

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL IN THOMASTON THREE PERSONS WERE INJURED IN A TWO VEHICLE ACCIDENT AT 19 NORTH AND JIMMERSON ROAD EARLY THIS (THURSDAY) MORNING.
THE FIRST VEHICLE DRIVER--STEVEN THOMAS MOORE OF R. STREET AGE 41 WAS TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER BY EMS AFTER HE WAS REPORTEDLY FREED FROM THE WRECKAGE BY NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT PERSONNEL.
THE OTHER DRIVER TYREK MCDOWELL OF GRIFFIN AGE 19 AND A PASSENGER 50 YEAR OLD MICHAEL BECKMAN OF FORSYTH WERE TRANSPORTED TO URMC BY EMS.
IN HIS ACCIDENT REPORT TROOPER OLIVER SAID MOORE WAS TRAVELING NORTH ON 19 AND MCDOWELL'S DODGE CARAVAN WAS SOUTH BOUND-- MOORE MADE AN IMPROPER LANE CHANGE AND HIT THE FRONT OF THE VAN.
THE WRECK BLOCKED BOTH NORTHBOUND LANES AND ONE SOUTHBOUND LANE.
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