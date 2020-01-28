Tuesday, January 28, 2020

DAVID SCOTT BATCHELOR ON TRIAL IN UPSON CO.

THE JURY  TRIAL   OF  DAVID  SCOTT  BATCHELOR CONTINUES IN  UPSON  SUPERIOR  COURT  AND  ASSISTANT  DISTRICT  ATTORNEY  ASHTON  FALLIN TOLD   101  NEWS IT  COULD LAST  ALL  WEEK.

BATCHELOR  WAS  INDICTED  BY  SPECIAL  PRESENTMENT  BY  THE  UPSON COUNTY  GRAND  JURY  FOR  RAPE, INCEST, AGGREVATED SEXUAL BATTERY, AGGREVATED CHILD MOLESTATION AND  SEXUAL BATTERY  AGAINST A CHILD  UNDER   16  YEARS OF AGE.

THE  ALLEGED  VICTIM NOW   15  YEARS OF  AGE  TESTIFIED  TUESDAY.

THE CASE INVOLVES ALLEGED  CRIMES IN  2016 AND   17.
Posted by WTGA AM & FM at 2:18 PM

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