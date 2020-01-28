DAVID SCOTT BATCHELOR ON TRIAL IN UPSON CO.

THE JURY TRIAL OF DAVID SCOTT BATCHELOR CONTINUES IN UPSON SUPERIOR COURT AND ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY ASHTON FALLIN TOLD 101 NEWS IT COULD LAST ALL WEEK.
BATCHELOR WAS INDICTED BY SPECIAL PRESENTMENT BY THE UPSON COUNTY GRAND JURY FOR RAPE, INCEST, AGGREVATED SEXUAL BATTERY, AGGREVATED CHILD MOLESTATION AND SEXUAL BATTERY AGAINST A CHILD UNDER 16 YEARS OF AGE.
THE ALLEGED VICTIM NOW 15 YEARS OF AGE TESTIFIED TUESDAY.
THE CASE INVOLVES ALLEGED CRIMES IN 2016 AND 17.
No comments:
Post a Comment