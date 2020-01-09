Thursday, January 9, 2020

JANE DOE IN SOUTH GA. MURDER WAS A THOMASTON WOMAN

UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  IS   PRAISING  THE   GBI    FOR  IDENTIFYING  A  THOMASTON  WOMAN  MURDERED  IN  1981  IN  BROOKS  COUNTY, GA--A    JANE  DOE  MURDER  CASE.

ACCORDING  TO  A  GBI  PRESS  RELEASE--THE  DECEASED, SHIRLENE  CHERYL   ANN  HAMMACK  OF  UPSON  COUNTY  AROUND  18   YEARs  OF  age,   WAS  FOUND  STABBED  TO  DEATH   AND   STRANGLED     IN  A  CORN  FIELD   in  THE  DIXIE  COMMUNITY   Near  QUITMAN,  GA.  ON  OCTOBER  31ST  1981.


MS.HAMMACK LEFT  THOMASTON  WITH  THE  FAIR  AND  ENCOUNTERED  ANOTHER  FAIR  EMPLOYEE  GEORGE  NEWSOME,  AGE  52 AT  THE  FAIR  GROUNDS  IN  TALLAHASSEE,FLorida  AND  NEWSOME  APPARENTLY  GOT IN  AN  ARGUMENT  WITH  MS. HAMMACK  ABOUT   ANOTHER MAN  THAT  LEAD  TO  HER  DEATH.

NEWSOME  WAS  JAiled    IN  THE  CASE  BUT  REFUSED  TO  COOPERATE  WITH  AUTHORITIES  AND  ESCAPED  FROM  JAIL AND  WAS  A  FUGITIVE  FOR  TWO  YEARS  BEFORE  BEING  ARRESTED  IN  ALABAMA.  HE  PLED    GUILTY  TO   THE  MURDER   AND  WAS  SENTENCED  TO  LIFE IN  PRISON BUT NEVER  REVEALED  THE   IDENTITY  OF  HIS  VICTIM.  NEWSOME  DIED  IN  PRISON  IN  AUGUST  OF   1988.

IN  OCTOBER  OF  2018  A  CITIZEN  CONTACTED  THE  BROOKS COUNTY   SHERIFF'S  OFFICE ABOUT  THE  CASE,  A  POSSIBLE  CHILDHOOD  FRIEND WHO  BELIEVED  JANE  DOE  TO  BE  SHERYL  HAMMACK.  THE  GBI  MET WITH HER  SURVIVING  FAMILY  MEMBERS  AND  USED  DNA  FROM  SHERYL'S  MOTHER  KATHLEEN  HAMMACK  OF  THOMASTON  FOR  A  POSITIVE  IDENTIFICATION.

SHERYL'S  BODY  WAS  EXHUMED  AND  DNA  SAMPLES  OF MOTHER  AND  DAUGHTER  WERE  SENT  TO  THE  UNIVERSITY  OF  TEXAS  CENTER  FOR  HUMAN  IDENTIFICATION AND  IT  WAS  DETERMINED  THAT  JANE  DOE  WAS  THE  BIOLOGICAL CHILD  OF  KATHLEEN  HAMMACK--IDENTIFIED  AS  SHERLENE  CHERYL  ANN  HAMMACK. 
Posted by WTGA AM & FM at 1:34 PM

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