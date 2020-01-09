JANE DOE IN SOUTH GA. MURDER WAS A THOMASTON WOMAN

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE IS PRAISING THE GBI FOR IDENTIFYING A THOMASTON WOMAN MURDERED IN 1981 IN BROOKS COUNTY, GA--A JANE DOE MURDER CASE.
ACCORDING TO A GBI PRESS RELEASE--THE DECEASED, SHIRLENE CHERYL ANN HAMMACK OF UPSON COUNTY AROUND 18 YEARs OF age, WAS FOUND STABBED TO DEATH AND STRANGLED IN A CORN FIELD in THE DIXIE COMMUNITY Near QUITMAN, GA. ON OCTOBER 31ST 1981.
MS.HAMMACK LEFT THOMASTON WITH THE FAIR AND ENCOUNTERED ANOTHER FAIR EMPLOYEE GEORGE NEWSOME, AGE 52 AT THE FAIR GROUNDS IN TALLAHASSEE,FLorida AND NEWSOME APPARENTLY GOT IN AN ARGUMENT WITH MS. HAMMACK ABOUT ANOTHER MAN THAT LEAD TO HER DEATH.
NEWSOME WAS JAiled IN THE CASE BUT REFUSED TO COOPERATE WITH AUTHORITIES AND ESCAPED FROM JAIL AND WAS A FUGITIVE FOR TWO YEARS BEFORE BEING ARRESTED IN ALABAMA. HE PLED GUILTY TO THE MURDER AND WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON BUT NEVER REVEALED THE IDENTITY OF HIS VICTIM. NEWSOME DIED IN PRISON IN AUGUST OF 1988.
IN OCTOBER OF 2018 A CITIZEN CONTACTED THE BROOKS COUNTY SHERIFF'S OFFICE ABOUT THE CASE, A POSSIBLE CHILDHOOD FRIEND WHO BELIEVED JANE DOE TO BE SHERYL HAMMACK. THE GBI MET WITH HER SURVIVING FAMILY MEMBERS AND USED DNA FROM SHERYL'S MOTHER KATHLEEN HAMMACK OF THOMASTON FOR A POSITIVE IDENTIFICATION.
SHERYL'S BODY WAS EXHUMED AND DNA SAMPLES OF MOTHER AND DAUGHTER WERE SENT TO THE UNIVERSITY OF TEXAS CENTER FOR HUMAN IDENTIFICATION AND IT WAS DETERMINED THAT JANE DOE WAS THE BIOLOGICAL CHILD OF KATHLEEN HAMMACK--IDENTIFIED AS SHERLENE CHERYL ANN HAMMACK.
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