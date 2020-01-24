Friday, January 24, 2020

ARRESTS IN SPALDING COUNTY

SPALDING  COUNTY  SHERIFF  DARRELL  DIX  ANNOUNCES SEVERAL ARRESTS.  EX-CON  JOSHUA SPARKS AND A  FEMALE  COMPANION  ALEXIS DUNCAN  WERE ARRESTED FOR  TRAFFICKING METH  AND OTHER  CHARGES  AFTER  A  SEARCH  WARRANT  WAS SERVED  AT  1125  PLACID PLACE.  SHERIFF DIX HAD  WARNED  THE  HOMEOWNER OF  THE  DRUG HOUSE  THAT IF  SHE  DID  NOT  GET  CONTROL  OF  THE  SITUATION  HIS  OFFICE WOULD SEEK SEIZURE OF  THE PROPERTY.

AN  EX-CON  BANISHED FROM  THE GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT  WAS FOUND  IN  GRIFFIN  AND  A  CHASE ENSUED ON  19/41   TILL  THEIR  CAR HIT  A  CURB  AT MANLEY  ROAD AND  WRECKED  .31  YEAR OLD WILLIAM BO BRELAND  AND  29  YEAR OLD  DOUGLAS  BRIGGS BOTH CHARGED WITH  PROBATION VIOLATION,  AND  BRELAND A GANG MEMBER   WHO  HAD BEEN BANNED -- CHARGED WITH  POSSESSION METH  TO  DISTRIBUTE. BRIGGS THE  DRIVER CITED  FOR  THE  CHASE AND OTHER MOVING  VIOLATIONS.
Posted by WTGA AM & FM at 1:58 PM

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