ARRESTS IN SPALDING COUNTY

SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX ANNOUNCES SEVERAL ARRESTS. EX-CON JOSHUA SPARKS AND A FEMALE COMPANION ALEXIS DUNCAN WERE ARRESTED FOR TRAFFICKING METH AND OTHER CHARGES AFTER A SEARCH WARRANT WAS SERVED AT 1125 PLACID PLACE. SHERIFF DIX HAD WARNED THE HOMEOWNER OF THE DRUG HOUSE THAT IF SHE DID NOT GET CONTROL OF THE SITUATION HIS OFFICE WOULD SEEK SEIZURE OF THE PROPERTY.
AN EX-CON BANISHED FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT WAS FOUND IN GRIFFIN AND A CHASE ENSUED ON 19/41 TILL THEIR CAR HIT A CURB AT MANLEY ROAD AND WRECKED .31 YEAR OLD WILLIAM BO BRELAND AND 29 YEAR OLD DOUGLAS BRIGGS BOTH CHARGED WITH PROBATION VIOLATION, AND BRELAND A GANG MEMBER WHO HAD BEEN BANNED -- CHARGED WITH POSSESSION METH TO DISTRIBUTE. BRIGGS THE DRIVER CITED FOR THE CHASE AND OTHER MOVING VIOLATIONS.
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