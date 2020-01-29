COACH LOCKHART WINNING AT VALDOSTA HIGH

THE VALDOSTA CITY SCHOOL BOARD FIRED HEAD FOOTBALL COACH STEVE RODEMAKER ON A 5-4 vote THIS WEEK--HIS TEAM WENT 10-3 THIS SEASON AND MADE IT TO THE STATE QUARTER FINALS--WON THE STATE TITLE TWO YEARS AGO. COACH RODEMAKER WAS INTERVIEWED FOR THE HEAD COACH JOB AT UPSON-LEE IN 2014.
MEANWHILE EX-UPSON LEE HEAD BASKETBALL COACH DARRELL LOCKHART HAS HIS VALDOSTA BOYS ON A ROLL--A 20-2 RECORD FIRST IN THE REGION AND RANKED #6 IN THE STATE. COACH LOCKHART TOLD 101 SPORTS ITS VALDOSTA'S BEST RECORD IN AT LEAST A DECADE.
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