Wednesday, January 29, 2020

COACH LOCKHART WINNING AT VALDOSTA HIGH

THE  VALDOSTA CITY  SCHOOL  BOARD  FIRED  HEAD FOOTBALL  COACH  STEVE  RODEMAKER ON  A   5-4  vote  THIS  WEEK--HIS  TEAM WENT  10-3  THIS  SEASON  AND  MADE  IT  TO  THE STATE QUARTER  FINALS--WON  THE STATE TITLE TWO  YEARS AGO. COACH RODEMAKER WAS  INTERVIEWED FOR  THE  HEAD COACH  JOB  AT   UPSON-LEE IN  2014.

MEANWHILE  EX-UPSON LEE  HEAD  BASKETBALL  COACH  DARRELL LOCKHART HAS HIS  VALDOSTA  BOYS ON  A  ROLL--A  20-2  RECORD FIRST IN  THE  REGION  AND  RANKED  #6  IN  THE  STATE. COACH LOCKHART  TOLD   101  SPORTS ITS  VALDOSTA'S  BEST RECORD  IN  AT  LEAST  A  DECADE.
Posted by WTGA AM & FM at 4:38 PM

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