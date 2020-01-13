MURDER TRIAL SCHEDULED FOR MARCH IN UPSON CO.

GRIFFIN JUDICIAL CIRCIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER SAYS AN ATLANTA TEENAGER WORKING FOR AN ESCORT SERVICE AND HER MALE COMPANION WILL GO ON TRIAL IN MARCH IN UPSON SUPERIOR COURT FOR THE MURDER OF A BARNESVILLE MAN, 46 YEAR OLD RODRICK CRAWFORD.
20 YEAR OLD CAMERON JONES OF THOMASTON IS SCHEDULED FOR TRIAL MARCH 9TH AND 18 YEAR OLD KIERA WILLIAMS MARCH 16TH.
INVESTIGATORS SAID THE TWO RAN AN ESCORT SCAM THAT LURED VICTIMS WHO WERE ROBBED WHEN THEY SHOWED-UP TO MEET WILLIAMS FOR SEX.
CRAWFORD LEFT HOME ON DEC. 28TH , 2018 AND HIS BODY WAS FOUND SHOT TO DEATH JAN. 3RD 2019 BEHIND AN ABANDONED TRAILER IN LINCOLN PARK.
HIS CAR HAD BEEN FOUND SEVERAL DAYS EARLIER IN CLAYTON COUNTY.
THERE WAS HEAVY SECURITY AT THE UPSON COUNTY COURTHOUSE FOR THEIR FIRST APPEARANCE IN COURT BECAUSE THEY HAVE GANG TIES AND CLAYTON COUNTY DEPUTIES UNCOVERED A PLOT BY JONES TO KILL DEPUTIES TRANSPORTING THEM TO THE UPSON COUNTY COURTHOUSE.
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