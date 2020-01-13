Monday, January 13, 2020

MURDER TRIAL SCHEDULED FOR MARCH IN UPSON CO.

GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCIT  DISTRICT  ATTORNEY  BEN COKER  SAYS  AN  ATLANTA  TEENAGER  WORKING  FOR  AN  ESCORT  SERVICE  AND  HER  MALE  COMPANION  WILL  GO  ON  TRIAL  IN  MARCH IN  UPSON  SUPERIOR  COURT   FOR  THE  MURDER  OF  A  BARNESVILLE  MAN,   46  YEAR  OLD   RODRICK  CRAWFORD. 

20  YEAR  OLD  CAMERON  JONES OF  THOMASTON    IS  SCHEDULED  FOR  TRIAL  MARCH  9TH  AND  18  YEAR OLD  KIERA  WILLIAMS    MARCH    16TH.

INVESTIGATORS  SAID  THE  TWO  RAN AN  ESCORT  SCAM  THAT  LURED  VICTIMS  WHO  WERE  ROBBED  WHEN  THEY  SHOWED-UP  TO  MEET  WILLIAMS  FOR  SEX.

CRAWFORD  LEFT  HOME  ON  DEC.  28TH , 2018   AND  HIS  BODY  WAS  FOUND   SHOT  TO  DEATH   JAN.  3RD  2019  BEHIND   AN  ABANDONED  TRAILER   IN LINCOLN  PARK.

HIS CAR HAD  BEEN  FOUND  SEVERAL  DAYS  EARLIER  IN  CLAYTON  COUNTY.

THERE  WAS  HEAVY  SECURITY  AT  THE  UPSON  COUNTY  COURTHOUSE  FOR  THEIR  FIRST  APPEARANCE  IN  COURT  BECAUSE  THEY HAVE GANG  TIES   AND  CLAYTON  COUNTY  DEPUTIES  UNCOVERED A  PLOT  BY JONES  TO KILL   DEPUTIES  TRANSPORTING  THEM  TO  THE  UPSON  COUNTY  COURTHOUSE. 
Posted by WTGA AM & FM at 12:32 PM

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