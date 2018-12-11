UL'S TRAVON WALKER STAYING WITH THE GA. BULLDOGS

UPSON-LEE'S TRAVON WALKER IS FEATURED IN A STORY IN THE MACON TELEGRAPH ON A NUMBER OF THE NATION'S TOP PROSPECTS IN ATHENS LAST WEEKEND FOR A FINAL VISIT TO UGA. WALKER WHO WAS IN A WAIT-SEE MODE AFTER DEFENSIVE COORDINATOR MEL TUCKER LEFT TO BE HEAD COACH AT COLORADO LOCKED DOWN HIS PLEDGE TO THE BULLDOGS AND WILL SIGN WITH GEORGIA WEDNESDAY AND ENROLL IN JUNE.
TRAVON—THE 2ND RANKED DEFENSIVE TACKLE IN THE COUNTRY TOLD THE TELEGRAPH—COACH SMART IS A DEFENSIVE COACH SO COACH TUCKER LEAVING MEANT NOTHING EXCEPT THE LOSS OF A RELATIONSHIP. THE DEFENSE WILL FOREVER STAND WITH COACH SMART—I KNOW HE WILL PUT THE RIGHT PERSON IN THAT POSITION.
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