THOMASTON CITY COUNCIL PASSES 2019 BUDGET

THE THOMASTON CITY COUNCIL APPROVED THE 2019 BUDGET BY UNANIMOUS VOTE TUESDAY, A BUDGET THAT CONTAINS A ONE MILL TAX INCREASE, BUT MAYOR J.D. STALLINGS IS TRUSTING IT WON'T BE NEEDED—AFTER ALL , HE SAID A MILL AND A HALF TAX BOOST WAS IN THE 2018 BUDGET BUT IT WAS NOT TRIGGERED. THAT ONE MILL OF TAX REVENUE WOULD BE $217,000.
THE TOTAL BUDGET IS $27.9 MILLION UP $130,000 AND THE GENERAL FUND IS $7.8 MILLION UP $281,000.
IN THE 2019 BUDGET , COUNCIL IS BACKING-OFF PULLING MAJOR FUNDS FROM THE RESERVE FUND, $993,000 WAS TRANSFERED IN 2018, ONLY $215,000 TARGETED FOR 2019-- SOMETHING THAT PLEASED COUNCILMAN RYAN TUCKER—WHO HAS SAID CITY HALL IS USING TOO MUCH OF ITS RESERVE TO BALANCE ITS BUDGETS.
TRANSFERS TO THE GENERAL FUND FROM WATER, ELECTIC, SANITATION AND HOTEL/MOTEL TAXES ARE UP $490,000 AT $2.9 MILLION.
TWO OF THE BIGGEST ITEMS IN THE BUDGET, $260,000 FOR WATER SYSTEM IMPROVEMENTS, MOSTLY AT LAKE THOMASTON AND ROAD PAVING IS $230,000.
COUNCIL POSTPONED APPOINTMENT OF A NEW MEMBER TO THE DEVELOPMENT AUTHORITY, CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID MAYOR STALLINGS HAS BEEN TALKING WITH A PROSPECT.
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