THOMASTON KIWANIS 5 K ROAD RACE FEB. 9

THOMASTON KIWANIS CLUB SWEETHEART 5K ROAD RACE AND WALK -- SAT. FEB. 9TH STARTING AT THE GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK - A -CERTIFIED PEACHTREE ROAD RACE QUALIFIER . REGISTRATION 8AM RACE STARTS AT 9. CORPORATE SPONSORSHIPS AVAILABLE—CONTACT DR. MARK COTNEY.
REGISTRATION $30, $35 THE DAY OF THE RACE. CHECKS PAYABLE TO KIWANIS CLUB RACE, 101 NORTH GREEN STREET, THOMASTON, GA. 30286.
MUST REGISTER BY JAN. 25TH TO GUARANTEE A SHIRT ON RACE DAY.
ALL PROCEEDS GO TO CHILDREN'S CHARITABLE ORGANIZATIONS.
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