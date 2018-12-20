UL'S TRAVON WALKER SIGNS TO PLAY FOR UGA

WEDNESDAY WAS NATIONAL EARLY SIGNING DAY FOR COLLEGE FOOTBALL AND UPSON-LEE'S TRAVON WALKER SIGNED WITH THE GA. BULLDOGS. D.J. DANIEL OF GA. MILITARY WHO PLAYED FOR SPALDING HIGH ALSO HEADED TO UGA AND SPALDING QUARTERBACK ZION PUCKETT TO AUBURN AS A DEFENSIVE BACK.
TRAVON WALKER WHO STARS FOR THE KNIGHTS BASKETBALL TEAM SAYS HE WILL ONLY PLAY FOOTBALL FOR THE DAWGS.
TRAVON'S FORMER HOOPS TEAM MATE TY FAGAN OF THE DAWGS IS NOT THE SAME SLENDER ROUNDBALL ACE WE KNEW . HE'S ADDED 11 POUNDS SINCE HE'S BEEN IN ATHENS AND IT APPEARS TO BE MOSTLY MUSCLE.
WE'VE GOT UGA AND GA. TECH SATURDAY AT NOON, ON ZOOM 105-9/101-1.
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