NEW MEMBER OF THE IDA

AT TUESDAY NIGHT'S MEETING, THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTED ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY MARK IRVIN TO THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AS DR. LARRY DERICO IS STEPPING DOWN AFTER BEING NAMED SCHOOL SUPERINTENDANT.
RETIRING COUNTY COMMISSIONER FRANK SPRAGGINS GOT A BIG SEND-OFF AT THE CLOSE OF THE MEETING—RETIRING AFTER SERVING FOR 20 YEARS. BENJAMIN WATSON WILL ASSUME THE 4TH DISTRICT SEAT IN JANUARY.
THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS READ SPRAGGINS A RESOLUTION OF COMMENDATION FROM THE CITY COUNCIL—AND THE OTHER BOARD MEMBERS READ LETTERS FROM U.S. SENATORS JOHNNY ISAKSON AND DAVID PERDUE, GOVERNOR NATHAN DEAL AND STATE REPRESENTATIVE ROBERT DICKEY AND CHAIRMAN NORMAN ALLEN READ A PROCLAMATION FROM THE BOARD
SPRAGGINS SAID A BIG MOVE FOR THE COUNTY IS NOT HAVING TO BORROW MONEY TO OPERATE NEXT YEAR AND HE NOTED CITY COUNTY RELATIONS HAVE IMPROVED.
HIS PARTING GIFT WAS AN ALMOST BILLBOARD-SIZED PHOTO OF THE UPSON COUNTY COURTHOUSE. SPRAGGINS CHAIRED THE EFFORT WHEN IT WAS RENOVATED SEVERAL YEARS BACK.
HE GAVE CREDIT FOR HIS SUCCESS TO HIS WIFE BRENDA, WHO WAS PRESENT.
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