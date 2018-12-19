JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD SUSPENDED BY J.Q.C.

GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD HAS BEEN SUSPENDED BY THE STATE'S JUDICIAL WATCHDOG AGENCY, AFTER BEING INDICTED FOR FELONY THEFT AND VIOLATION OF OATH OF OFFICE BY THE PIKE COUNTY GRAND JURY.
ACCORDING TO ATLANTA'S LEGAL NEWSPAPER, THE DAILY REPORT, THE THREE-MEMBER HEARING PANEL OF THE STATE JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION NOTIFIED JUDGE CRAWFORD DECEMBER 3RD THAT HE WAS FORMALLY SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE.
JUDGE CRAWFORD'S ATTORNEY VIRGIL BROWN SAID THE J.Q.C. FILED NOTICE OF THE ACTION WITH THE STATE SUPREME COURT UNDER SEAL WITHOUT A HEARING BECAUSE THEY DIDN'T WANT A HEARING BECAUSE THE SUPREME COURT REVERSED THEM THE FIRST TIME LAST JULY.
JUDGE CRAWFORD HAS SOME 200 TO 300 PENDING CIVIL C ASES ASSIGNED TO HIM, CASES THAT APPARENTLY WILL HAVE TO BE HEARD BY ANOTHER JUDGE.
THE JUDGE IS CHARGED WITH THE THEFT OF OVER $15,000 FROM THE PIKE COUNTY REGISTRY, FUNDS HIS ATTORNEYS SAY WERE CRAWFORD'S LEGAL FEES OWED FOR OVER 15 YEARS.
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