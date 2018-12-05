REWARD IN HOMOCIDE NOW $2000 CASH

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS THE REWARD IN A VIOLENT HOME INVASION/MURDER CASE HAS BEEN RAISED TO $2000 IN CASH.
67 YEAR OLD STEVEN EARLES OF 4TH AVE. DIED OF INJURIES SUSTAINED IN A BEATING AT HIS HOME LAST WEEK AND HIS WIFE JOYCE EARLES WAS ALSO BEATEN AND REQUIRED A HOSPITAL STAY.
THE CHIEF SAID TWO MEN IN DARK CLOTHING BROKE-IN THE HOUSE IN A ROBBERY ATTEMPT AND BEAT THE COUPLE. MS. EARLES WAS ARRESTED ON DRUG CHARGES RECENTLY AFTER SOME SCHEDULE PILLS WERE FOUND IN HER POSSESSION.
THE CHIEF HAS BEEN GUARDED ABOUT RELEASING MORE DETAILS BUT HE TOLD ZOOM NEWS WEDNESDAY INVESTIGATORS HAVE BEEN POURING OVER LEADS IN AN ATTEMPT TO SOLVE THE CASE.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE CRIME SHOULD CONTACT THE POLICE DEPARTMENT AND YOUR NAME WILL BE KEPT CONFIDENTIAL.
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