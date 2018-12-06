STUDENT TAKES SCHOOL BUS FOR JOY RIDE

ACCORDING TO THOMASTON POLICE, A 13 YEAR OLD MALE STOLE A SCHOOL BUS AND TOOK IT FOR A JOY RIDE THE NIGHT OF NOVEMBER 28TH AND LEFT IT PARKED BEHIND FAGAN'S STORE ON ZORN STREET SOUTH OF TOWN.
THE FEMALE BUS DRIVER FOUND IT MISSING AT THE PRE-K NEXT TO THE GOVERNMENT COMPLEX-- WHEN SHE REPORTED FOR DUTY THE NEXT MORNING AND NOTIFIED AUTHORITES.
THE BUS WAS NOT DAMAGED AND THE KEYS WERE IN THE IGNITION WHEN POLICE FOUND IT.
SCHOOL OFFICIALS HAVE NOT COMMENTED BUT THERE'S A REPORT THE STUDENT WAS SENT TO THE ALTERNATIVE SCHOOL.
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