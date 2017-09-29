Friday, September 29, 2017

UPSON SO; TEEN TREATED FOR METH O.D.

ACCODING TO THE UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT EMS RESPONDED TO A REPORT OF A JUVENILE DRUG OVERDOSE ON ROSE CREEK ROAD—AND THE TEEN WAS CHARGED WITH POSSESSION OF METH.

THE SUSPECT---17 YEAR OLD MATTEW TRENTON DANIEL ,THE ROCK --- WAS TREATED AT THE E.R. FOR CRAMPS TO HIS HANDS—AND DEPUTIES SAID HIS BEHAVIOR INDICATED METH USE. ANOTHER UN-NAMED MALE JUVENILE WAS APPARENTLY PRESENT.

A SEARCH OF THE HOUSE TURNED-UP , A GLASS SMOKING PIPE, SOME METH AND TWO MARIJUANA GRINDERS.

ONE OF THE TWO WHITE MALES SAID THEY HAD BEEN SNORTING METH FOR 3 DAYS.



Posted by WTGA AM & FM at 2:11 PM

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