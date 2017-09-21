DR. RANDALL PETERS NEW CHAIR AIRPORT AUTHORITY

AT THE SEPTEMBER MEETING OF THE GRIFFIN-SPALDING AIRPORT AUTHORITY—WEDNESDAY NIGHT, CHAIRMAN DICK MORROW RESIGNED BUT WILL REMAIN ON THE BOARD, AND DR. RANDALL PETERS—RETIRED PRESIDENT OF SOUTHERN CRESCENT TECHNICAL COLLEGE WAS ELECTED CHAIRMAN..
MORROW SAID HE IS NOT SEEKING RE-ELECTION TO THE GRIFFIN CITY COMMISSION AND ALSO HIS SEAT ON THE AIRPORT AUTHORITY
EXPIRES DEC. 31ST SO IT WAS DECIDED TO MAKE THE TRANSITION NOW SO HE CAN MENTOR DR. PETERS ON THE PROCESS OF BUILDING THE NEW AIRPORT.
MORROW NOTED DR. PETERS KNOWS GOVERNMENT PROCEDURES AND METHODS FROM HIS EDUCATION AND MILITARY BACKGROUND AND ACTUALLY HAS SOME CONTACTS WITHIN THE GA. DOT AVIATION DIVISION.
CARL PRUETT WAS ELECTED SECRETARY-TREASURER REPLACING DR. PETERS IN THAT POSITION.
AUTHORITY MEMBERS PRAISED DICK MORROW FOR HIS SERVICE AND WITH G-DOT APPROVAL OF THE NEW AIRPORT LAY-OUT PLAN—THE FAA SHOULD O.K. THE A.L.P. IN THE NEXT 30 DAYS WHICH WILL STEP-UP THE FLOW OF FEDERAL DOLLARS.
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