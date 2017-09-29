OFFICER-INVOLVED SHOOTING IN SPALDING CO.

ACCORDING TO SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX A DEPUTY INVOLVED IN AN OFFICER-INVOLVED FATAL SHOOTING IS ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE AS THE GBI INVESTIGATES THE INCIDENT WEDNESDAY ON COLLIER DRIVE OFF BIRDIE ROAD.
THE DEPUTY—BRYAN HEAD HAS BEEN WITH THE DEPARTMENT SINCE 2014 AND HAS HAD TRAINING IN CRISIS INTERVENTION. THE VICTIM—49 YEAR OLD GUY LYNN SCOTT JR. REPORTEDLY WAS THREATENING SUCIDE--- HAD A GUN –AND POINTED IT AT THE DEPUTY.
SCOTT ONCE WORKED AT THE SPALDING COUNTY JAIL
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