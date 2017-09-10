CLOSINGS DUE TO IRMA

HERE'S A LIST OF CLOSINGS TODAY---UPSON COUNTY AND CITY OF THOMASTON—ONLY EMERGENCY PERSONNEL REPORT.
SPALDING COUNTY AND CITY OF GRIFFIN , PIKE COUNTY AND LAMAR COUNTY —ONLY EMERGENCY PERSONNEL REPORT.
ALL UPSON COUNTY MEETINGS TODAY AND TUESDAY CANCELLED.
CHIEF MANUFACTURING CLOSED TODAY AND TUESDAY.
TEN-COTTA PROTECTIVE FABRICS CLOSED TILL WED. 8AM—MOLENA, ZEBULON AND SENOIA PLANTS.
UGA GRIFFIN AND SOUTHERN CRESCENT TECHNICAL COLLEGE CLOSED TODAY—A DECISION LATER ON TUESDAY.
GORDON STATE COLLEGE CLOSED TODAY AND TUESDAY.
SCHOOL CLOSINGS— TODAY AND TUESDAY--THOMASTON-UPSON, LAMAR COUNTY, PIKE COUNTY, GRIFFIN-SPALDING, MONROE COUNTY, BUTTS COUNTY, HENRY COUNTY, ROCK SPRINGS CHRISTIAN ACADEMY, SKIPSTONE ACADEMY, FAITH ACADEMY,GRIFFIN CHRISTIAN ACADEMY.
No comments:
Post a Comment