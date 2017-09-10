10 YR. OLD ATTACKED BY A PIT BULL ON VICKERY RD.

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE---A 10 YEAR OLD STUDENT AT UPSON LEE NORTH WAS LIFE FLIGHTED TO AN ATLANTA HOSPITAL AND UNDERWENT SURGERY AFTER BEING ATTACKED BY A PIT BULL INSIDE THE HOUSE ON VICKERY ROAD—SUNDAY NIGHT.
THE CHILD'S MOTHER AMANDA MELTON SAID HER HUSBAND WAS KEEPING THE PIT BULL FOR HIS BOSS—AND FAMILY MEMBERS HEARD THE ATTACK AND RUSHED TO GET THE DOG OFF THE CHILD.
THE S.O. REPORT SAID THE CHILD'S SHIRT WAS SOAKED IN BLOOD AND HE RECEIVED A LARGE LACARATION TO THE BACK OF THE HEAD, HIS LEFT EYE WAS SWOLLEN SHUT AND HIS TOP EYE LID WAS TORN. THE CHILD HAS SINCE BEEN RELEASED FROM THE HOSPITAL—AND UPSON ANIMAL CONTROL TOOK CUSTODY OF THE DOG—AND IT HAS BEEN PUT DOWN.
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