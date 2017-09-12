OUTAGE UPDATE-UPSON EMC, CITY OF THOMASTON, YATESVILLE

POWER OUTAGE UPDATE—NEAL TRICE AT UPSON EMC REPORTS 1334 MEMBERS STILL OUT—COULD BE WEDNESDAY OR LATER BEFORE ALL ARE RESTORED.
CITY OF THOMASTON ELECTRICAL SUPERINTENDANT NEAL IVY REPORTS ABOUT 200 CUSTOMERS WITHOUT SERVICE. A BIG TREE FELL ON GREENWOOD ROAD AND THAT'S CREATING PROBLEMS AT BIRDSONG AND GREENWOOD.
THE ENTIRE CITY OF YATESVILLE IS WITHOUT POWER—SERVED BY GA. POWER— THEY STARTED THE DAY WITH ABOUT A MILLION CUSTOMERS WITHOUT SERVICE.
SOUTHERN RIVERS ENERGY REPORTS 3000 WITHOUT POWER IN PIKE COUNTY AND SYSTEM WIDE 11,800 STILL OUT BUT 40 MORE LINEMAN ARE ARRIVING TO HELP.
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