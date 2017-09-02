2ND SUSPECT ARRESTED IN NSIDE BURGLARY

THOMASTON POLICE HAVE ARRESTED A 2ND SUSPECT IN A BURGLARY EARLY MONDAY AT HIBBETT SPORTING GOODS IN NORTHSIDE.
17 YEAR OLD WESLEY BAILEY IS IN THE UPSON COUNTY JAIL.
OFFICERS ARRESTED 17 YEAR OLD JERMARION SPARKS OF WEST MAIN STREET—AT THE SCENE OF THE CRIME—AS HE EXITED THE STORE AFTER THE SECURITY ALARM TRIPPED WHEN A BRICK WAS THROWN THROUGH THE GLASS DOOR.
THE 2ND SUSPECT ESCAPED FROM POLICE BUT FELL DOWN AND LOST HIS STOLEN MERCHANDISE , SOME NIKE SHOES AND PANTS.
THE POLICE REPORT SAID THE TWO HAD BACK PACKS HIDDEN BEHIND THE VERIZON STORE—TO CARRY STOLEN MERCHANDISE.
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