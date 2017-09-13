UPDATE; CAR CRASH INTO FLASH FOODS 19 N.

THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE HAS RELEASED THE NAMES OF THREE PERSONS INJURED WHEN A LINCOLN TOWN CAR CRASHED THROUGH THE FLASH FOODS STORE AT 19 NORTH AND JEFF DAVIS ROAD—SUNDAY MORNING—CAUSING HEAVY DAMAGE.
THE DRIVER---ANTONIO BERNARD LITTLE OF OAK STREET—POSSIBLY SUFFERED A MEDICAL EMERGENCY—AND WAS TRAPPED IN THE CAR—WHICH APPARENTLY STARTED A FIRE IN THE STORE.
NORTHSIDE FIRE DEPARTMENT DOUSED THE FIRE AND LITTLE WAS FREED AND TRANSPORTED TO THE MEDICAL CENTER IN MACON BY EMS.
TWO CUSTOMERS WERE INJURED AND TRANSPORTED TO URMC BY EMS---20 YEAR OLD VICTORIA MURRAY OF FT. VALLEY WHO RECEIVED A SEVERE MOUTH LACARATION AND 38 YEAR OLD DARRELL GRESHAM WHO HAD A LACARATION TO HIS FOOT.
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