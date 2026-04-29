UPSON COUNTY CFO ALLEN SALTER LEAVING FOR LAGRANGE

FOLLOWING EXECUTIVE SESSION TUESDAY--THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS VOTED TO ALLOW COUNTY ATTORNEY HEATH ENGLISH TO WORK WITH CITY OF THOMASTON ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL IN A SETTLEMENT OF A LAW SUIT OVER CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON APPLYING TO SERVE ON THE COUNTY BOARD OF EQUALIZATION. THE COUNTY WITHDREW THE OBJECTION TO THE GRAND JURY THAT APPOINTS MEMBERS TO THE BOC AND INSTEAD BROUGHT A SUIT AGAINST HIM PERSONALLY FOR APPLYING. ACCORDING TO COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE, CITY ATTORNEY CALDWELL SENT TERMS TO THE COUNTY THAT WERE AGREEABLE AND COUNTY ATTORNEY ENGLISH WILL BE WORKING WITH THE CITY ATTORNEY TO FINALIZE THE ISSUE.
UPSON COUNTY'S CHIEF FINANCIAL OFFICER ALLEN SALTER IS LEAVING AT THE END OF MAY TO BECOME CFO OF THE CITY OF LAGRANGE. COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE SAYS THE COUNTY WILL BEGIN THE PROCESS OF CHOOSING A NEW FINANCE DIRECTOR--AND HE WILL BEGIN A JOB SEARCH AS WELL AS ANALYZE INTERNALLY TO FIND A PROPER CANDIDATE TO HELP THE COUNTY MOVE FOWARD. THE COUNTY MANAGER TOLD 101 NEWS ALLEN SALTER HAS BEEN AN AMAZING ASSET FOR THE COUNTY AND WILL BE HARD TO REPLACE BUT THE COUNTY WILL DO ITS BEST TO NAME A NEW CFO.
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