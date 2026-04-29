Wednesday, April 29, 2026

UPSON COUNTY CFO ALLEN SALTER LEAVING FOR LAGRANGE

 FOLLOWING  EXECUTIVE  SESSION  TUESDAY--THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS    VOTED    TO   ALLOW  COUNTY  ATTORNEY  HEATH  ENGLISH  TO  WORK  WITH  CITY  OF  THOMASTON  ATTORNEY  JOHNNIE  CALDWELL  IN  A  SETTLEMENT  OF  A  LAW  SUIT  OVER  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  APPLYING  TO  SERVE  ON  THE  COUNTY    BOARD OF  EQUALIZATION.  THE  COUNTY  WITHDREW  THE  OBJECTION  TO  THE  GRAND JURY  THAT  APPOINTS  MEMBERS  TO  THE  BOC  AND  INSTEAD  BROUGHT  A  SUIT  AGAINST  HIM  PERSONALLY  FOR  APPLYING.  ACCORDING  TO  COUNTY  MANAGER   LONNIE  JOYCE,  CITY  ATTORNEY  CALDWELL  SENT  TERMS  TO  THE  COUNTY  THAT  WERE  AGREEABLE  AND  COUNTY  ATTORNEY  ENGLISH  WILL  BE  WORKING  WITH  THE  CITY  ATTORNEY  TO  FINALIZE  THE  ISSUE.


UPSON  COUNTY'S  CHIEF  FINANCIAL OFFICER  ALLEN  SALTER  IS  LEAVING  AT  THE  END  OF  MAY  TO  BECOME  CFO OF  THE  CITY OF  LAGRANGE. COUNTY  MANAGER  LONNIE  JOYCE  SAYS  THE  COUNTY  WILL  BEGIN  THE  PROCESS  OF  CHOOSING  A  NEW FINANCE  DIRECTOR--AND  HE  WILL  BEGIN  A  JOB  SEARCH  AS  WELL  AS  ANALYZE  INTERNALLY  TO  FIND  A  PROPER   CANDIDATE  TO  HELP  THE  COUNTY  MOVE  FOWARD.  THE  COUNTY   MANAGER  TOLD   101  NEWS  ALLEN  SALTER  HAS  BEEN  AN  AMAZING  ASSET  FOR  THE  COUNTY  AND  WILL BE  HARD  TO  REPLACE  BUT THE  COUNTY  WILL  DO    ITS    BEST  TO  NAME  A  NEW  CFO.

Posted by WTGA AM & FM at 10:47 AM

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