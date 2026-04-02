Thursday, April 2, 2026

UPSON COUNTY ZONING ORDIANCE CHANGES WILL WAIT UNTIL A NEW PLANNING DIRECTOR IS ON SITE

 COUNTY   ATTORNEY  HEATH  ENGLISH  TOLD  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  AT  THE APRIL IST   WORK  SESSION  WORK  ON  CHANGES  TO THE   ZONING  ORDIANCE  SHOULD  BE  DELAYED UNTIL  THE  NEW  PLANNING  AND  ZONING  DIRECTOR  JEREMY  GILBERT  IS  ONBOARD  LATER  THIS  MONTH.   THE  ZONING  ORDIANCE  CONTAINS  OVER  150  PAGES  BUT  THE  ATTORNEY  SAID  IT  APPEARS  ONLY  ABOUT 20  PAGES  WILL  NEED  CHANGING.  THE  PLANNING  COMMISSION  AND  COUNTY  COMMISSIONERS  HAVE  BEEN  DELIBRATING   ZONING  ORDIANCE  CHANGES  FOR  MONTHS  AND  MONTHS

Posted by WTGA AM & FM at 12:43 PM

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