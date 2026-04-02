UPSON COUNTY ZONING ORDIANCE CHANGES WILL WAIT UNTIL A NEW PLANNING DIRECTOR IS ON SITE

COUNTY ATTORNEY HEATH ENGLISH TOLD THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS AT THE APRIL IST WORK SESSION WORK ON CHANGES TO THE ZONING ORDIANCE SHOULD BE DELAYED UNTIL THE NEW PLANNING AND ZONING DIRECTOR JEREMY GILBERT IS ONBOARD LATER THIS MONTH. THE ZONING ORDIANCE CONTAINS OVER 150 PAGES BUT THE ATTORNEY SAID IT APPEARS ONLY ABOUT 20 PAGES WILL NEED CHANGING. THE PLANNING COMMISSION AND COUNTY COMMISSIONERS HAVE BEEN DELIBRATING ZONING ORDIANCE CHANGES FOR MONTHS AND MONTHS
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