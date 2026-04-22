Wednesday, April 22, 2026

TRAFFIC FATALITY IN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  THE  DRIVER  OF  A  1971    TRIUMPH  CONVERTIBLE  WAS  KILLED  AND  THE  OTHER  MOTORIST   HAD  MINOR  INJURIES  APRIL  18TH  AT  DELRAY  ROAD  AND  TYLER  LANE--AND  HE  TURNED  THE  INVESTIGATION  OVER  TO  POST   26  GA.  STATE PATROL.  THE   FATALITY--29  YEAR  OLD  DANIEL  JACKSON  BLOUNT   OF  47  SKELTON  ROAD  WAS  DECEASED  AT  THE  SCENE  AND  THE  OTHER  DRIVER  31  YEAR  OLD  SARAH  DANIEL  OF  BARNESVILLE  TOLD  INVESTIGATORS  SHE  WAS  ATTEMPTING  TO  PASS  A  TRUCK  IN  A  NO  PASSING  ZONE   IN  A  HONDA  ACCORD  AND  HIT  THE  SPORTS  CAR  HEAD-ON.


THE  WRECK  REMAINS  UNDER  INVESTIGATION  BY  GSP.



TWO  FEMALES  GOT  INTO-IT   REPORTEDLY  OVER  A   MAN   AT  THE  HOME DEPOT  TRAFFIC  LIGHT  IN  NORTHSIDE  AND  CONTINUED  ON  TO  ATWATER  ROAD  WHERE  ONE  OF  THEM  GOT  RUN-OVER. THE  VICTIM,  22-YEAR   OLD DESTINY NICOLE  COOPER  OF  DELUXE  CIRCLE  WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  A  MACON  TRAUMA   CENTER  AND  A   HENRY  COUNTY  MOTORIST--27  YEAR  OLD BRITTANY  BRENNA  WATKINS  WAS  CHARGED  WITH  AGGREVATED  ASSAULT  AND  CRUELTY  TO  CHILDREN.




Posted by WTGA AM & FM at 4:13 PM

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