TRAFFIC FATALITY IN UPSON CO

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID THE DRIVER OF A 1971 TRIUMPH CONVERTIBLE WAS KILLED AND THE OTHER MOTORIST HAD MINOR INJURIES APRIL 18TH AT DELRAY ROAD AND TYLER LANE--AND HE TURNED THE INVESTIGATION OVER TO POST 26 GA. STATE PATROL. THE FATALITY--29 YEAR OLD DANIEL JACKSON BLOUNT OF 47 SKELTON ROAD WAS DECEASED AT THE SCENE AND THE OTHER DRIVER 31 YEAR OLD SARAH DANIEL OF BARNESVILLE TOLD INVESTIGATORS SHE WAS ATTEMPTING TO PASS A TRUCK IN A NO PASSING ZONE IN A HONDA ACCORD AND HIT THE SPORTS CAR HEAD-ON.
THE WRECK REMAINS UNDER INVESTIGATION BY GSP.
TWO FEMALES GOT INTO-IT REPORTEDLY OVER A MAN AT THE HOME DEPOT TRAFFIC LIGHT IN NORTHSIDE AND CONTINUED ON TO ATWATER ROAD WHERE ONE OF THEM GOT RUN-OVER. THE VICTIM, 22-YEAR OLD DESTINY NICOLE COOPER OF DELUXE CIRCLE WAS LIFE-FLIGHTED TO A MACON TRAUMA CENTER AND A HENRY COUNTY MOTORIST--27 YEAR OLD BRITTANY BRENNA WATKINS WAS CHARGED WITH AGGREVATED ASSAULT AND CRUELTY TO CHILDREN.
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