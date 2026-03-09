UPSON PLANNING COMMISSION VOTES 3-0 TO RECOMMEND WATER PROJECT OFF CREST HIGHWAY

WITH ABOUT A DOZEN PROPERTY OWNERS IN WESTERN UPSON COUNTY SPEAKING AGAINST-- MONDAY -- THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION VOTED UNANIMOUSLY TO RECOMMEND WITH CONDITIONS TO THE COUNTY COMMISSIONERS FOR A REZONING FOR 22 ACRES OFF CREST HIGHWAY FOR A DEVELOPMENT REQUESTED BY APPLICANT RONALD ELLINGTON REGISTERED AGENT FOR AN ILLINOIS COMPANY FOR HARVESTING, LOADING, AND TRANSPORTING WATER TO A NEWNAN BOTTLING FIRM.
PLANNING COMMISSION CHAIRMAN PHILLIP FALLIN RECUSED HIMSELF AND VICE-CHAIR STEVE RUSH, JACKLYN LEWIS, AND MARTIE MURPHY CAST VOTES TO RECOMMEND. ATTORNEY JEFF ELLINGTON EXPLAINED THE PROJECT DURING THE MEETING.
No comments:
Post a Comment