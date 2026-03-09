Monday, March 9, 2026

UPSON PLANNING COMMISSION VOTES 3-0 TO RECOMMEND WATER PROJECT OFF CREST HIGHWAY

 WITH ABOUT  A  DOZEN PROPERTY OWNERS  IN  WESTERN  UPSON  COUNTY  SPEAKING  AGAINST--  MONDAY -- THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  VOTED   UNANIMOUSLY    TO  RECOMMEND    WITH  CONDITIONS    TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS   FOR   A  REZONING  FOR   22  ACRES  OFF  CREST  HIGHWAY   FOR  A   DEVELOPMENT  REQUESTED  BY   APPLICANT  RONALD  ELLINGTON  REGISTERED  AGENT  FOR  AN  ILLINOIS  COMPANY  FOR    HARVESTING,  LOADING, AND  TRANSPORTING  WATER  TO  A NEWNAN  BOTTLING  FIRM.


PLANNING  COMMISSION  CHAIRMAN  PHILLIP  FALLIN  RECUSED HIMSELF    AND  VICE-CHAIR  STEVE RUSH, JACKLYN LEWIS,  AND  MARTIE MURPHY  CAST  VOTES  TO  RECOMMEND.  ATTORNEY  JEFF ELLINGTON  EXPLAINED  THE   PROJECT DURING  THE  MEETING.

Posted by WTGA AM & FM at 7:22 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)