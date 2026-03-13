Friday, March 13, 2026

CITY OF THOMASTON'S EMP CELEBRATION WILL NOT CHANGE

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  TOLD   101  NEWS  THE  FUN  FEST  AT  BETHEL  AND  DANIEL  STREETS IS  ON  FOR  SATURDAY   NIGHT  OF  THE  EMANCIPATION  PROCLAMATION  CELEBRATION  BUT A  FRIDAY  NIGHT EVENT  DOWNTOWN  IS  OUT  BECAUSE OF  LOGISTICS  AND  PD MANPOWER.  THE  CHIEF  MET  WITH  REPRESENTATIVES OF  THE  CELEBRATION ON  THURSDAY  AND  HE NOTED  THE   TRADITIONAL  SATURDAY  PARADE  IS ON  FOR   11AM.


THERE HAD  BEEN  A PERMIT   REQUEST FOR  A  FRIDAY  NIGHT  EVENT  DOWNTOWN  BUT  THAT'S  THE  RAIN  DATE  FOR  HIGH  SCHOOL GRADUATION   PLUS  THE  CHIEF  SAID  IT  DEMANDS  TOO  MUCH OF  HIS  OFFICERS  FOR  THREE  WEEKEND  EVENTS.  EX-CITY  COUNCILMAN  WILLIAM  HUGHLEY  HAS  CONDUCTED  THE  FUN  FEST  AT  BETHEL  AND  DANIEL  FOR  YEARS  BUT  CHIEF  RICHARDSON  SAID  LAST  YEAR  THERE  WAS  A   PROBLEM  GETTING  THE  CROWD  TO  DISPURSE  AFTER  IT  ENDED  AT   9PM  BUT  ADMITTED  THE PD  PROBABLY  COULD  HAVE  DONE  A  BETTER  JOB.

Posted by WTGA AM & FM at 11:29 AM

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