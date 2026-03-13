CITY OF THOMASTON'S EMP CELEBRATION WILL NOT CHANGE

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS THE FUN FEST AT BETHEL AND DANIEL STREETS IS ON FOR SATURDAY NIGHT OF THE EMANCIPATION PROCLAMATION CELEBRATION BUT A FRIDAY NIGHT EVENT DOWNTOWN IS OUT BECAUSE OF LOGISTICS AND PD MANPOWER. THE CHIEF MET WITH REPRESENTATIVES OF THE CELEBRATION ON THURSDAY AND HE NOTED THE TRADITIONAL SATURDAY PARADE IS ON FOR 11AM.
THERE HAD BEEN A PERMIT REQUEST FOR A FRIDAY NIGHT EVENT DOWNTOWN BUT THAT'S THE RAIN DATE FOR HIGH SCHOOL GRADUATION PLUS THE CHIEF SAID IT DEMANDS TOO MUCH OF HIS OFFICERS FOR THREE WEEKEND EVENTS. EX-CITY COUNCILMAN WILLIAM HUGHLEY HAS CONDUCTED THE FUN FEST AT BETHEL AND DANIEL FOR YEARS BUT CHIEF RICHARDSON SAID LAST YEAR THERE WAS A PROBLEM GETTING THE CROWD TO DISPURSE AFTER IT ENDED AT 9PM BUT ADMITTED THE PD PROBABLY COULD HAVE DONE A BETTER JOB.
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