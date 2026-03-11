U-L HEAD FOOTBALL COACH AND AD LEAVING

APPARENTLY CHANGES ARE A-COMING IN THE ATHLETIC DEPARTMENT AT UPSON-LEE HIGH SCHOOL.
HEAD FOOTBALL COACH JUSTIN ELDER HAS REPORTEDLY BEEN HIRED IN MONROE COUNTY FOR A MIDDLE SCHOOL TEACHING POSITION--HE WAS HEAD COACH FOR 9 SEASONS WITH A RECORD OF 51-WINS 48 LOSSES. U-L ATHLETIC DIRECTOR CHRIS KIRKSEY HAS REPORTEDLY ACCEPTED A COACHING POSITION AT SMITH STATION, ALABAMA AND HEAD BOYS BASKETBALL COACH DARRELL LOCKHART HAS TOLD 101 SPORTS HE IS RETIRING AFTER WINNING TWO STATE CHAMPIONSHIPS AT UPSON-LEE.
THE GA. HIGH SCHOOL ASSOCIATION HAS ANNOUNCED U-L'S MATTEWS FIELD WILL BE THE SITE OF STATE SOCCER PLAY-OFFS IN MAY.
No comments:
Post a Comment