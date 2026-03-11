Wednesday, March 11, 2026

U-L HEAD FOOTBALL COACH AND AD LEAVING

 APPARENTLY  CHANGES  ARE  A-COMING IN  THE  ATHLETIC  DEPARTMENT  AT  UPSON-LEE  HIGH  SCHOOL.


HEAD FOOTBALL  COACH  JUSTIN  ELDER  HAS  REPORTEDLY  BEEN  HIRED  IN  MONROE COUNTY  FOR  A  MIDDLE  SCHOOL  TEACHING  POSITION--HE  WAS  HEAD  COACH  FOR   9  SEASONS  WITH A  RECORD  OF   51-WINS  48  LOSSES.   U-L   ATHLETIC  DIRECTOR  CHRIS KIRKSEY  HAS  REPORTEDLY  ACCEPTED  A  COACHING POSITION  AT  SMITH STATION, ALABAMA  AND  HEAD  BOYS  BASKETBALL COACH DARRELL LOCKHART HAS  TOLD   101  SPORTS  HE IS  RETIRING  AFTER  WINNING  TWO   STATE  CHAMPIONSHIPS  AT  UPSON-LEE.


THE  GA. HIGH SCHOOL  ASSOCIATION  HAS  ANNOUNCED  U-L'S  MATTEWS FIELD  WILL BE  THE   SITE OF  STATE SOCCER  PLAY-OFFS  IN  MAY.

Posted by WTGA AM & FM at 10:29 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)