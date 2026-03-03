Tuesday, March 3, 2026

UPDATE ON PIKE COUNTY GROUP IN ISRAEL

 SEVERAL  PIKE  COUNTY  RESIDENTS  ARE  TRAPPED  IN  ISRAEL ON  A  TOUR  WITH  FORMER  PASTOR OF  FIRST  BAPTIST IN  ZEBULON  DR. ED HOARD  AND  HIS  SON CHARLES HOARD.  AMONG  THOSE  CHRIS  AND  CARA  COOK,  BRIAN AND  ELLEN  CARDIN AND STEPHANIE  ELDER  OF  CHRIST  CHAPEL  ZEBULON  WAS  ON A  DIFFERENT  TOUR  OF  ISRAEL AND  SHE  SAID  SHE  HOPES  TO  BE  HOME  BY  FRIDAY  VIA  FRANCE.


PASTOR   MATT  HEINZLEY  OF  ZEBULON  FIRST  BAPTIST   TOLD  101  NEWS    HE  HAS  BEEN  IN  TOUCH  WITH  DR.  HOARD  AND  HE  SAYS  THEY  ARE  SAFE  IN  THE  DEAD  SEA  AREA  OF ISRAEL , BUT  THEY  HAVE  HEARD  SIRENS  AND  GONE  INTO  BOMB  SHELTERS. MORE  ON  THIS  STORY  ON  101.1FM.

