UPDATE ON PIKE COUNTY GROUP IN ISRAEL

SEVERAL PIKE COUNTY RESIDENTS ARE TRAPPED IN ISRAEL ON A TOUR WITH FORMER PASTOR OF FIRST BAPTIST IN ZEBULON DR. ED HOARD AND HIS SON CHARLES HOARD. AMONG THOSE CHRIS AND CARA COOK, BRIAN AND ELLEN CARDIN AND STEPHANIE ELDER OF CHRIST CHAPEL ZEBULON WAS ON A DIFFERENT TOUR OF ISRAEL AND SHE SAID SHE HOPES TO BE HOME BY FRIDAY VIA FRANCE.
PASTOR MATT HEINZLEY OF ZEBULON FIRST BAPTIST TOLD 101 NEWS HE HAS BEEN IN TOUCH WITH DR. HOARD AND HE SAYS THEY ARE SAFE IN THE DEAD SEA AREA OF ISRAEL , BUT THEY HAVE HEARD SIRENS AND GONE INTO BOMB SHELTERS. MORE ON THIS STORY ON 101.1FM.
No comments:
Post a Comment