Wednesday, March 25, 2026

UPSON BOC 3/24/26

 THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS  OKED  EXPANSION TO  THE  SHERIFF'S OFFICE  RENOVATIONS  AT  TUESDAY'S  MEETING  ADDING JUST UNDER  $100,00  FOR  NEW  FLOORING--THE  ORIGINAL  CONTRACT  WAS  ABOUT  $100,000 FOR  THE  BUILDING  WITH PAINTING  AND  FURNISHINGS    AS  THE  BUILDING IS  SHOWING  ITS  AGE.


COMMISSIONERS  APPROVED  A  PERMIT  FOR  AN  A-R  SPECIAL EXCEPTION  FOR DENNIS RAUTH  OF  MILTON, FLORIDA FOR   A  REC  VEHICLE    TEMPORARY  HOUSING  FOR   12  MONTHS  DURING  CONSTRUCTION OF  HIS  HOME  AT  185  ROLAND  ROAD.


THE  BOC  RECOGNIZED  UPSON  EXTENSION  4-H  STUDENTS   DURING  GA.  AG  WEEK   FOR  ACCOMPLISHMENTS  FOR  THE  FIRST  QUARTER OF  2026  AND IT  WAS  STATED  1000  STUDENTS  ARE  INVOLVED IN  4-H.  


COUNTY  MANAGER  LONNIE JOYCE  SAID  NEW  FENCING  HAS  BEEN  INSTALLED  AT  THE  ANIMAL  SHELTER  .  AND  COMMISSIONER  CHRIS  BIGGS  WISHED  A  SPEEDING  RECOVERY  TO  CONSTITUENT  ALLEN  HILL  HOSPITALIZED  AT  THE  SHEPARD  CENTER  IN  ATLANTA  FOLLOWING   A  SERIOUS  ACCIDENT.


COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON   ASKED    THE  COUNTY  MANAGER  ABOUT  PAVING  PROJECTS  UNDERWAY  AND  SAID  HE  NO  LONGER  WILL  RESPOND  TO  THE  PUBLIC  ON  SOCIAL  MEDIA--BUT  HE  CAN  BE  REACHED  ANY  OTHER WAY. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:50 PM

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