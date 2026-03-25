UPSON BOC 3/24/26

THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS OKED EXPANSION TO THE SHERIFF'S OFFICE RENOVATIONS AT TUESDAY'S MEETING ADDING JUST UNDER $100,00 FOR NEW FLOORING--THE ORIGINAL CONTRACT WAS ABOUT $100,000 FOR THE BUILDING WITH PAINTING AND FURNISHINGS AS THE BUILDING IS SHOWING ITS AGE.
COMMISSIONERS APPROVED A PERMIT FOR AN A-R SPECIAL EXCEPTION FOR DENNIS RAUTH OF MILTON, FLORIDA FOR A REC VEHICLE TEMPORARY HOUSING FOR 12 MONTHS DURING CONSTRUCTION OF HIS HOME AT 185 ROLAND ROAD.
THE BOC RECOGNIZED UPSON EXTENSION 4-H STUDENTS DURING GA. AG WEEK FOR ACCOMPLISHMENTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2026 AND IT WAS STATED 1000 STUDENTS ARE INVOLVED IN 4-H.
COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE SAID NEW FENCING HAS BEEN INSTALLED AT THE ANIMAL SHELTER . AND COMMISSIONER CHRIS BIGGS WISHED A SPEEDING RECOVERY TO CONSTITUENT ALLEN HILL HOSPITALIZED AT THE SHEPARD CENTER IN ATLANTA FOLLOWING A SERIOUS ACCIDENT.
COMMISSIONER JAMES ELLINGTON ASKED THE COUNTY MANAGER ABOUT PAVING PROJECTS UNDERWAY AND SAID HE NO LONGER WILL RESPOND TO THE PUBLIC ON SOCIAL MEDIA--BUT HE CAN BE REACHED ANY OTHER WAY.
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