Friday, March 6, 2026

SPALDING CO QUALIFERS MAY PRIMARY

  Board of Elections and Voter Registration

Qualified Local Candidates as of 12:00 Noon 3/06/2026

Non-Partisan

Spalding County Board of Education District 1 Syntel Brown (Incumbent)

Spalding County Board of Education District 1 M. Michael Kendall

Spalding County Board of Education District 3 Rosie Glover

Spalding County Board of Education District 3 Zachery "Spanky" Holmes (Incumbent)

Spalding County Board of Education District 5 Sue McDonald (Incumbent)

Soil and Water Conservation Supervisor Region IV Stephen Noble (Incumbent)

 (This contest will only appear on the November General Ballot)

Partisan

Spalding County Board of Commission District 2 Todd Johnson Republican

Spalding County Board of Commission District 2 Bryan Hayes Republican

Spalding County Board of Commission District 2 James R. Dutton (Incumbent) Republican

Spalding County Board of Commission District 5 Clay Davis (Incumbent) Republican

Spalding County Board of Commission District 5 Harvey Clark Republican

Spalding County Board of Commission District 5 Randy Hamilton Democrat

Solicitor General, State Court Tommy Ison Republican

Solicitor General, State Court Audrey D. Holliday Republican

Independent *

Spalding County Board of Commission District 5 Dan Hunt Independent

 * Please note that an individual qualifying as an Independent Candidate will only appear on the November 

 ballot upon receipt and approval of required number of voter names via a Nomination petition

 which can be received by our office between June 22, 2026 through July 14, 2026 at 12:00 Noon

Posted by WTGA AM & FM at 4:03 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)