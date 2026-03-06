SPALDING CO QUALIFERS MAY PRIMARY

Board of Elections and Voter Registration
Qualified Local Candidates as of 12:00 Noon 3/06/2026
Non-Partisan
Spalding County Board of Education District 1 Syntel Brown (Incumbent)
Spalding County Board of Education District 1 M. Michael Kendall
Spalding County Board of Education District 3 Rosie Glover
Spalding County Board of Education District 3 Zachery "Spanky" Holmes (Incumbent)
Spalding County Board of Education District 5 Sue McDonald (Incumbent)
Soil and Water Conservation Supervisor Region IV Stephen Noble (Incumbent)
(This contest will only appear on the November General Ballot)
Partisan
Spalding County Board of Commission District 2 Todd Johnson Republican
Spalding County Board of Commission District 2 Bryan Hayes Republican
Spalding County Board of Commission District 2 James R. Dutton (Incumbent) Republican
Spalding County Board of Commission District 5 Clay Davis (Incumbent) Republican
Spalding County Board of Commission District 5 Harvey Clark Republican
Spalding County Board of Commission District 5 Randy Hamilton Democrat
Solicitor General, State Court Tommy Ison Republican
Solicitor General, State Court Audrey D. Holliday Republican
Independent *
Spalding County Board of Commission District 5 Dan Hunt Independent
* Please note that an individual qualifying as an Independent Candidate will only appear on the November
ballot upon receipt and approval of required number of voter names via a Nomination petition
which can be received by our office between June 22, 2026 through July 14, 2026 at 12:00 Noon
