TPD CHIEF ON EMANCIPATION CELEBRATION

 AFTER  NUMEROUS  VOICES  EXPRESSED  THEIR  THOUGHTS  ON  PERMITS  FOR  THE  EMANCIPATION  CELEBRATION  AT  TUESDAY'S  THOMASTON  CITY  COUNCIL  MEETING--IT  WAS  DECIDED  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  WILL  HUDDLE  WITH  MEMBERS  OF  THE  EMANCIPATION  COMMITTEE  THAT  REQUESTED  A  PERMIT  FOR  DOWNTOWN  FRIDAY  NIGHT  AND  WILLIAM  HUGHLEY'S  GROUP  AT  DANIEL  AND  BETHEL  AND   FIND  A  SOLUTION.  THE  CHIEF  SAID  THE  FRIDAY NITE PERMIT   REQUEST DOWNTOWN  WOULD  NOT  WORK  BECAUSE  ITS  THE  RAIN  DATE  FOR HIGH  SCHOOL  GRADUATION--AND  THE PD  HAS MANPOWER  ISSUES.  SATURDAY NIGHT  DOWNTOWN  DID NOT  GET MUCH  SUPPORT  BUT  THE  PARADE IS  PERMITTED    AT  11  AM  SATURDAY. 


A  FEMALE  RESIDENT OF  THE  DANIEL  AND  BETHEL  STREET  AREA  TOLD  COUNCIL--LAST  YEAR  WAS CHAOS  DURING  THE  EVENT   AND  YOU  COULDN'T  DRIVE  IN  OR  OUT--AND  CHIEF  RICHARDSON  SAID  THE  BIG PROBLEM  WAS  GETTING  THE  CROWD  TO  DISPURSE--MANY  FROM  OUT  OF  TOWN-THAT  KEPT  OFFICERS  ON  DUTY  TILL  2AM.  MARKEY   SMITH POINTED  TO  CRUISING  AS  A  TRADITION-AND       HAS         IDEAS  TO  MAKE  A  LOOP  SO  IT  CAN CONTINUE. CHIEF  RICHARDSON ALSO HAD  A PROBLEM  WITH  ALL  THE  MARIJUANA  SMOKING  AROUND  KIDS  DURING  THE  EVENT--BUT  EXPLAINED   HE IS  ON  BOARD WITH  ANY  WORKABLE  IDEA    FOR  A  PERMIT  FOR   THE  DANIEL/BETHEL  STREET  CELEBRATION .


UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  TOLD   101  NEWS  THE  ORIGINAL  EMANCIPATION  COMMITTEE  WILL   HOLD  ITS  EVENT  SATURDAY  AS  USUAL  AT  THE  LINCOLN   PARK  SPEAKING  GROUNDS  AND  HE  COMMENDED  THE  COMMITTEE  FOR  ITS  DILIGENCE.

