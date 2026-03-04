TPD CHIEF ON EMANCIPATION CELEBRATION

AFTER NUMEROUS VOICES EXPRESSED THEIR THOUGHTS ON PERMITS FOR THE EMANCIPATION CELEBRATION AT TUESDAY'S THOMASTON CITY COUNCIL MEETING--IT WAS DECIDED POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON WILL HUDDLE WITH MEMBERS OF THE EMANCIPATION COMMITTEE THAT REQUESTED A PERMIT FOR DOWNTOWN FRIDAY NIGHT AND WILLIAM HUGHLEY'S GROUP AT DANIEL AND BETHEL AND FIND A SOLUTION. THE CHIEF SAID THE FRIDAY NITE PERMIT REQUEST DOWNTOWN WOULD NOT WORK BECAUSE ITS THE RAIN DATE FOR HIGH SCHOOL GRADUATION--AND THE PD HAS MANPOWER ISSUES. SATURDAY NIGHT DOWNTOWN DID NOT GET MUCH SUPPORT BUT THE PARADE IS PERMITTED AT 11 AM SATURDAY.
A FEMALE RESIDENT OF THE DANIEL AND BETHEL STREET AREA TOLD COUNCIL--LAST YEAR WAS CHAOS DURING THE EVENT AND YOU COULDN'T DRIVE IN OR OUT--AND CHIEF RICHARDSON SAID THE BIG PROBLEM WAS GETTING THE CROWD TO DISPURSE--MANY FROM OUT OF TOWN-THAT KEPT OFFICERS ON DUTY TILL 2AM. MARKEY SMITH POINTED TO CRUISING AS A TRADITION-AND HAS IDEAS TO MAKE A LOOP SO IT CAN CONTINUE. CHIEF RICHARDSON ALSO HAD A PROBLEM WITH ALL THE MARIJUANA SMOKING AROUND KIDS DURING THE EVENT--BUT EXPLAINED HE IS ON BOARD WITH ANY WORKABLE IDEA FOR A PERMIT FOR THE DANIEL/BETHEL STREET CELEBRATION .
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE TOLD 101 NEWS THE ORIGINAL EMANCIPATION COMMITTEE WILL HOLD ITS EVENT SATURDAY AS USUAL AT THE LINCOLN PARK SPEAKING GROUNDS AND HE COMMENDED THE COMMITTEE FOR ITS DILIGENCE.
