ON THE THOMASTON POLICE BEAT--A VEHICLE RAN INTO THE SIDE OF THE BUILDING CAUSING DAMAGE INSIDE AND OUT 1030 BARNESVILLE STREET--VALERO EASY STOP. 63 YEAR OLD MICHAEL WATTS CHARGED WITH DAMAGE TO PROPERTY--AFTER HE SAID HIS BRAKES FAILED AND HE HIT THE SIDE OF THE BUILDING CAUSING DAMAGE.
FORGERY CASE AT A LOCAL BANK AFTER THE SUSPECT TRIED TO PASS A FORGED CHECK FOR $2265 FROM RUSSELL WALTERS TO 44 YEAR OLD JAMARR D. EVANS WHO FACES A WARRANT FOR FORGERY. BANK OFFICIALS SAID THEY HAD RECEIVED OTHER FORGED CHECKS FROM EVANS.
POLICE SAID 61 YEAR OLD THOMAS DUNN WAS TAKEN INTO CUSTODY FOR A COWETA COUNTY WARRANT FOR STALKING AT 315 NORTH CHURCH.
TPD AND EMS RESPONDED TO 98 AVE.G. AFTER A MALE SUBJECT FELL DOWN SOME STEPS WHILE DRUNK AND RECEIVED A DEEP LACARATION TO THIS HEAD--TRANSPORTED TO THE E.R. FROM THE BLOODY SCENE.
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