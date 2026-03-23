Monday, March 23, 2026

THOMASTON POLICE BEAT

 ON  THE  THOMASTON  POLICE  BEAT--A  VEHICLE  RAN INTO  THE  SIDE OF  THE  BUILDING  CAUSING  DAMAGE  INSIDE AND  OUT 1030  BARNESVILLE  STREET--VALERO  EASY  STOP. 63  YEAR  OLD  MICHAEL  WATTS  CHARGED  WITH  DAMAGE  TO PROPERTY--AFTER  HE  SAID  HIS  BRAKES  FAILED  AND  HE  HIT  THE  SIDE  OF  THE  BUILDING  CAUSING  DAMAGE.


FORGERY  CASE  AT   A  LOCAL  BANK  AFTER  THE  SUSPECT  TRIED  TO  PASS  A  FORGED  CHECK   FOR  $2265   FROM  RUSSELL  WALTERS  TO 44  YEAR  OLD  JAMARR  D.  EVANS  WHO  FACES  A  WARRANT  FOR  FORGERY.  BANK  OFFICIALS SAID  THEY  HAD  RECEIVED OTHER   FORGED  CHECKS  FROM  EVANS. 


POLICE  SAID   61  YEAR  OLD  THOMAS  DUNN   WAS  TAKEN INTO  CUSTODY  FOR  A  COWETA  COUNTY  WARRANT  FOR  STALKING  AT  315  NORTH  CHURCH. 


TPD  AND  EMS  RESPONDED  TO  98  AVE.G.  AFTER A  MALE  SUBJECT  FELL  DOWN  SOME  STEPS  WHILE  DRUNK  AND  RECEIVED  A  DEEP  LACARATION  TO  THIS  HEAD--TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  FROM  THE  BLOODY  SCENE. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:14 PM

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