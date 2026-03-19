Thursday, March 19, 2026

THOMASTON CITY COUNCIL 3/17/26

 AT  THE  MARCH  17THE  MEETING  OF  THE  THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL  THEY  GOT  A  PITCH  FROM LAINE DUPREE  OF  AIREVAC LIFETEAM  AIR  AMBULANCE  TO  COVER  EMPLOYEES  FOR  LIFE-FLIGHT  SERVICES. CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  SAID  CITY  HALL  EMPLOYS  ABOUT   90  EMPLOYEES   AND  COUNCIL  WAS  TOLD    THE  MEMBERSHIP  PROGRAM  WOULD  COST $6.25  PER  FAMILY  ANNUALLY  --SOMETHING  MOST  INSURANCE  DOES  NOT  FULLY  COVER..  COUNCIL  TOOK   IT   UNDER  ADVISEMENT.


IN  OTHER  ACTION , COUNCIL LIFTED  THE  MORATORIUM  ON  VARIANCES  EXCEPT FOR SIGNAGE.  THE  MANAGER  SAID  SEVERAL  BUSINESSES  WISH  TO  OPEN   AND   THE  MORTORIUM  HAS  PREVENTED  IT. 


COUNCIL  AGREED  TO ISSUE  EMANCIPATION  CELEBRATION  SPECIAL  EVENT  PERMITS,  ONE  FOR  THE   PARADE  SATURDAY  AT  11AM  AND  ANOTHER    SATURDAY  NIGHT   AT  THE  FUN  FEST  AT  BETHEL AND  DANIEL  STREETS,  BUT  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON  SAYS  THE  PD  IS  ENLISTING  THE  HELP  OF  PATRONS  OF  THE  EVENT  TO  HELP  CLEAR  THE  CROWD  ONCE  THE  EVENT  ENDS  AT   9PM--A  BIG  PROBLEM  LAST   MAY.  

Posted by WTGA AM & FM at 1:01 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)