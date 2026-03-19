THOMASTON CITY COUNCIL 3/17/26

AT THE MARCH 17THE MEETING OF THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL THEY GOT A PITCH FROM LAINE DUPREE OF AIREVAC LIFETEAM AIR AMBULANCE TO COVER EMPLOYEES FOR LIFE-FLIGHT SERVICES. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID CITY HALL EMPLOYS ABOUT 90 EMPLOYEES AND COUNCIL WAS TOLD THE MEMBERSHIP PROGRAM WOULD COST $6.25 PER FAMILY ANNUALLY --SOMETHING MOST INSURANCE DOES NOT FULLY COVER.. COUNCIL TOOK IT UNDER ADVISEMENT.
IN OTHER ACTION , COUNCIL LIFTED THE MORATORIUM ON VARIANCES EXCEPT FOR SIGNAGE. THE MANAGER SAID SEVERAL BUSINESSES WISH TO OPEN AND THE MORTORIUM HAS PREVENTED IT.
COUNCIL AGREED TO ISSUE EMANCIPATION CELEBRATION SPECIAL EVENT PERMITS, ONE FOR THE PARADE SATURDAY AT 11AM AND ANOTHER SATURDAY NIGHT AT THE FUN FEST AT BETHEL AND DANIEL STREETS, BUT POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS THE PD IS ENLISTING THE HELP OF PATRONS OF THE EVENT TO HELP CLEAR THE CROWD ONCE THE EVENT ENDS AT 9PM--A BIG PROBLEM LAST MAY.
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