NO FLOST FOR SPALDING COUNTY 2026

THERE WILL BE NO FLOATING SALES TAX MEASURE FOR PROPERTY TAX RELIEF ON THE BALLOT IN SPALDING COUNTY IN 2026--DESPITE EFFORTS BY COUNTY COMMISSIONER JAMES DUTTON AT A CALLED MEETING OF COMMISSIONERS, GRIFFIN CITY OFFICIALS AND THE BOARD OF EDUCATION--WEDNESDAY. DUTTON WAS THE ONLY COUNTY COMMISSIONER WHO VOTED IN FAVOR--BUT A FLOST MUST HAVE AT LEAST CITY OF GRIFFIN SUPPORT TO GET IT ON THE BALLOT--AS THE VOTERS IN THE COUNTY OF UPSON AND CITY OF THOMASTON PASSED LAST YEAR. THE SPALDING COUNTY BOC OPTED-OUT OF HOUSE BILL 581 LAST YEAR AND DID NOT HAVE A FLOST VOTE.
DUTTON WHO IS OPPOSED BY TWO OTHER CANDIDATES IN THE MAY PRIMARY WAS IN A RUSH TO GET OTHER OFFICIALS ON BOARD BECAUSE MONDAY IS THE DEADLINE TO GET SUCH BALLOTS APPROVED IN LOCAL LEGISLATION BY THE GA. GENERAL ASSEMBLY. DUTTON REPORTEDLY GOT BAD REVIEWS FROM THE OTHER BODIES FOR HIS LAST DITCH EFFORT.
SPALDING COUNTY'S LEGISLATIVE DELEGATION WAS INFORMED OF THE CALLED MEETING BUT THE ISSUE REQUIRES ACTION BY LOCAL OFFICIALS.
No comments:
Post a Comment