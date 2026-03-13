Friday, March 13, 2026

NO FLOST FOR SPALDING COUNTY 2026

 THERE   WILL  BE  NO  FLOATING  SALES  TAX  MEASURE  FOR  PROPERTY  TAX  RELIEF   ON  THE  BALLOT  IN  SPALDING  COUNTY  IN  2026--DESPITE  EFFORTS  BY  COUNTY  COMMISSIONER  JAMES  DUTTON  AT A  CALLED  MEETING OF COMMISSIONERS,  GRIFFIN  CITY  OFFICIALS  AND  THE  BOARD OF  EDUCATION--WEDNESDAY.  DUTTON  WAS  THE  ONLY  COUNTY  COMMISSIONER  WHO  VOTED  IN  FAVOR--BUT  A FLOST  MUST  HAVE AT  LEAST  CITY  OF  GRIFFIN  SUPPORT  TO   GET IT ON  THE BALLOT--AS  THE    VOTERS    IN  THE   COUNTY OF  UPSON  AND  CITY   OF    THOMASTON    PASSED    LAST  YEAR.  THE  SPALDING  COUNTY  BOC  OPTED-OUT OF  HOUSE  BILL  581  LAST  YEAR  AND  DID  NOT  HAVE  A  FLOST  VOTE.


DUTTON  WHO   IS  OPPOSED  BY  TWO  OTHER  CANDIDATES  IN  THE  MAY  PRIMARY WAS  IN  A  RUSH  TO  GET  OTHER  OFFICIALS  ON  BOARD  BECAUSE MONDAY IS  THE  DEADLINE  TO  GET  SUCH  BALLOTS  APPROVED IN  LOCAL LEGISLATION   BY  THE  GA.  GENERAL  ASSEMBLY.  DUTTON   REPORTEDLY   GOT    BAD   REVIEWS  FROM THE  OTHER  BODIES  FOR  HIS  LAST  DITCH  EFFORT. 


SPALDING  COUNTY'S  LEGISLATIVE  DELEGATION  WAS  INFORMED  OF  THE  CALLED  MEETING  BUT  THE   ISSUE  REQUIRES  ACTION  BY  LOCAL OFFICIALS.  

Posted by WTGA AM & FM at 11:02 AM

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