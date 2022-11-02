Wednesday, November 2, 2022

VANDALS CAUGHT FOR DAMAGE TO GGM PARK

THOMASTON  POLICE    CHIEF  MIKE  RICHARDSON  HAS     IDENTIFIED  5   WHITE    YOUTHS   CHARGED  WITH  $1600  IN  VANDALISM  AT  THE  MEN'S  AND  LADIES  RESTROOMS  AT  GREATEST  GENERATION  MEMORIAL  PARK--ONE  OF  THEM  PRESTON  COLIN,  AGE  17,     IS   AN  ADULT  CHARGED  WITH  FELONY    DAMAGE  TO  PROPERTY  IN  THE  2ND  DEGREE  AND  DISORDERLY  CONDUCT   UNDER  CITY  ORDIANCE.   HE  WAS  BOOKED  AT  THE  UPSON  COUNTY JAIL  WEDNESDAY. 


  THE  OTHER  FOUR,  ONE  FEMALE  WILL  BE  CHARGED  THROUGH  THE  JUVENILE  COURT  SYSTEM.   A   16  YEAR OLD  CHARGED  WITH  DAMAGE  TO  PROPERTY,  DISORDERLY  CONDUCT  AND  OPEN  BURNING  PROHIBITED  BY  CITY  ORDIANCE . TWO MALE JUVENILES   AGES 14  AND  15  AND  A  15  YEAR OLD  FEMALE  CHARGED WITH   PARTY  TO   A   CRIME  OF  DAMAGE  TO  PROPERTY  AND   A  PARTY  TO  DISORDERLY  CONDUCT.

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SECURITY  VIDEO,  OCT.  24TH  SHOWED  SOMEONE  IN  THE  PARK  RESTROOMS   BANGING  AROUND.  TWO   SEPERATION    STALLS  IN  THE  MEN'S  ROOM    AND  A  BABY  CHANGING  STATION  IN  THE  LADIES  ROOM  WERE  DAMAGED.  ITS  ALSO  SUSPECTED  THEY   DAMAGED  A   NEW  WATER  FOUNTAIN   UNDER  CONSTRUCTION. 


PD  INVESTIGATOR  PETE  SPAHN  SAID  PARENTS   OF  THE    YOUTHS    HAVE  ALL  BEEN  NOTIFIED   OF  THE  CHARGES 

Posted by WTGA AM & FM at 3:52 PM

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